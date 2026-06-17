Το πλήρες κείμενο συμφωνίας 14 σημείων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα, αλλά το CNN απέκτησε αντίγραφο του από έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με το Ιράν.

Σύμφωνα με το CNN, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο περιγράφει αναλυτικά τις διατάξεις για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, τη χαλάρωση ορισμένων οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν και το πλαίσιο αντιμετώπισης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος στο πλαίσιο μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων.

Το μνημόνιο φέρει τον τίτλο «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» και κοινοποιήθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσίευσή του.

«Πρόκειται ουσιαστικά για μία συμφωνία που μας επιτρέπει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, να δεσμεύσουμε τους Ιρανούς να καταστρέψουν το πυρηνικό υλικό υψηλού εμπλουτισμού και να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου, όσο το Ιράν θα βελτιώνει τη συμπεριφορά του, θα απαντήσουμε με μεγαλύτερη ελάφρυνση κυρώσεων, ώστε να μπορέσει να γίνει μία πιο ευημερούσα χώρα», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το μνημόνιο αναμένεται να υπογραφεί επίσημα έως την Παρασκευή, ξεκινώντας μια περίοδο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων της συμφωνίας. Σημειώνεται πως το επίσημο κείμενο ανταποκρίνεται με εκείνο που είχε δημοσιοποιήσει χθες το Bloomberg.

Το πλήρες κείμενο