Το πλήρες κείμενο συμφωνίας 14 σημείων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με το Ιράν.
Σύμφωνα με το CNN, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο περιγράφει αναλυτικά τις διατάξεις για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, τη χαλάρωση ορισμένων οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν και το πλαίσιο αντιμετώπισης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος στο πλαίσιο μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων.
Το μνημόνιο φέρει τον τίτλο «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» και κοινοποιήθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσίευσή του.
«Πρόκειται ουσιαστικά για μία συμφωνία που μας επιτρέπει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, να δεσμεύσουμε τους Ιρανούς να καταστρέψουν το πυρηνικό υλικό υψηλού εμπλουτισμού και να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου, όσο το Ιράν θα βελτιώνει τη συμπεριφορά του, θα απαντήσουμε με μεγαλύτερη ελάφρυνση κυρώσεων, ώστε να μπορέσει να γίνει μία πιο ευημερούσα χώρα», ανέφερε ο αξιωματούχος.
Το μνημόνιο αναμένεται να υπογραφεί επίσημα έως την Παρασκευή, ξεκινώντας μια περίοδο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων της συμφωνίας. Σημειώνεται πως το επίσημο κείμενο ανταποκρίνεται με εκείνο που είχε δημοσιοποιήσει χθες το Bloomberg.
Το πλήρες κείμενο
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και οι σύμμαχοί τους στον παρόντα πόλεμο, υπογράφουν το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης για να κηρύξουν τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν από τώρα και στο εξής να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ή οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση η μία εναντίον της άλλης, να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας μεταξύ τους και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται αμοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και να απέχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να επιτύχουν την τελική συμφωνία εντός ανώτατου χρονικού διαστήματος 60 ημερών, το οποίο μπορεί να παραταθεί με κοινή συναίνεση.
- Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα αρχίσουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάθε άλλης παρεμπόδισης ή περιορισμού που έχουν επιβάλει κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα τερματίσουν πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, αναλογικά με τα επίπεδα της προπολεμικής ναυσιπλοΐας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή κοντά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εντός 30 ημερών από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας.
- Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση, μόνο για 60 ημέρες, από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντιστρόφως. Η εμπορική ναυσιπλοΐα θα αρχίσει αμέσως, και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης απομάκρυνσης τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων καθώς και της εκκαθάρισης ναρκών από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα αποκατασταθεί πλήρως εντός 30 ημερών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν για τον καθορισμό της μελλοντικής διοίκησης και των θαλάσσιων υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ, σε διαβούλευση με τα λοιπά παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών των Στενών του Ορμούζ.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, να καταρτίσουν ένα οριστικό, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός υλοποίησης του σχεδίου αυτού θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα χορηγήσουν όλες τις απαιτούμενες άδειες, εξαιρέσεις και εγκρίσεις που είναι αναγκαίες για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τερματίσουν κάθε μορφή κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), καθώς και όλων των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων, πρωτογενών και δευτερογενών, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας.
Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία του ζητήματος της άρσης των κυρώσεων που αναφέρεται ανωτέρω και εκφράζουν την πρόθεσή τους να το εξετάσουν άμεσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία επ’ αυτού.
- Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν να επιλύσουν το ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 7, με ελάχιστη απαίτηση την αραίωση του υλικού επί τόπου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και άλλα αμοιβαία συμφωνημένα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στη βάση ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα καθοριστεί στην τελική συμφωνία.
Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναγνωρίζει τη ζωτική σημασία των προαναφερθέντων πυρηνικών ζητημάτων και οι δύο πλευρές εκφράζουν την πρόθεσή τους να τα εξετάσουν άμεσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ώστε να επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία επ’ αυτών.
- Μέχρι την επίτευξη της τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν να διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς (status quo). Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάσταση του πυρηνικού της προγράμματος, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα αναπτύξουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεσμεύονται ότι, αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας και έως την άρση των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδώσει εξαιρέσεις για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων, καθώς και για όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, των ασφαλίσεων, των μεταφορών και λοιπών δραστηριοτήτων.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή υπό περιορισμούς κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσουν αμοιβαία, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τις διαδικασίες που αφορούν την αποδέσμευση των εν λόγω κεφαλαίων. Τα εν λόγω κεφάλαια, είτε προέρχονται από τον αρχικό λογαριασμό είτε από μεταφορά, θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα για πληρωμή προς οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο ορίσει η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εξουσιοδοτήσεις για το σκοπό αυτό.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν ότι θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την παρακολούθηση για την επιτυχή εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας και την μελλοντική τήρηση της συμφωνίας.
- Μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει αρχίσει η εφαρμογή των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11 του παρόντος Μνημονίου, καθώς και η συνεχής τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία αποκλειστικά επί των υπολοίπων παραγράφων.
- Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.