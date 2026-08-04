McDonald's: Κάτω από τις προσδοκίες οι πωλήσεις στις ΗΠΑ παρά τις προσφορές

Η αλυσίδα fast food ανακοίνωσε καθαρά κέρδη για το β' τρίμηνο ύψους 2,36 δισ. δολαρίων ή 3,32 δολάρια ανά μετοχή.

Χαμηλότερα των προσδοκιών ήταν τα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε η McDonald's για τις ΗΠΑ, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες τους για φαγητό λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και παρά τις προσφορές που εφάρμοσε η εταιρεία για να προσελκύσει πελάτες με χαμηλότερα εισοδήματα.

Πιο αναλυτικά, η αλυσίδα fast food ανακοίνωσε καθαρά κέρδη για το β' τρίμηνο ύψους 2,36 δισ. δολαρίων ή 3,32 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 2,25 δισ. δολαρίων, ή 3,14 δολάρια ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Εξαιρουμένων των δαπανών αναδιάρθρωσης και άλλων έκτακτων στοιχείων, τα προσαρμοσμένα κέρδη της McDonald's διαμορφώθηκαν στα 3,38 δολάρια ανά μετοχή.

Τα έσοδα σημείωσαν αύξηση 4% στα 7,1 δισ. δολάρια.

Οι πωλήσεις παγκοσμίως σε καταστήματα που λειτουργούν τουλάχιστον ένα χρόνο ενισχύθηκαν κατά 1,3%, ανάλογα με τις εκτιμήσεις της Wall Street, σύμφωνα με τα στοιχεία της StreetAccount. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, αυξήθηκαν μόλις 0,8% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για άνοδο κατά 1,6%. Την ίδια περίοδο πέρσι είχαν σημειώσει άνοδο 2,5%. Η εταιρεία ανέφερε ότι η μέση δαπάνη ανά παραγγελία αυξήθηκε, ωστόσο η επισκεψιμότητα στα εστιατόρια στις ΗΠΑ υποχώρησε.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Σκάι Άντερσον αναλαμβάνει από την Τρίτη τη θέση της προέδρου των δραστηριοτήτων της McDonald's στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της εταιρείας να ενισχύσει τις επιδόσεις της στην εγχώρια αγορά.

«Παρότι η στρατηγική μας αποδίδει σε παγκόσμιο επίπεδο, διακρίνουμε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στις ΗΠΑ και ευκαιρίες για την επιτάχυνση των επιδόσεών μας στη μεγαλύτερη αγορά μας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald's, Κρις Κεμπτσίνσκι.

Η μετοχή της McDonald's ενισχύεται 2,08% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.