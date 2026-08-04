Διατακτικές σίτισης: Επιστολή κοινωνικών εταίρων στο ΥΠΕΘΟΟ για αύξηση του ημερήσιου ορίου στα 10 ευρώ

Tο αίτημα συνδέεται με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, αλλά και με την ανάγκη των επιχειρήσεων να διατηρούν ποιοτικό προσωπικό.

Την αύξηση του ημερήσιου ορίου παροχής σίτισης των εργαζομένων από τα 6 στα 10 ευρώ ζητούν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, με κοινή επιστολή τους προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Όπως επισημαίνεται, το αίτημα συνδέεται με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, αλλά και με την ανάγκη των επιχειρήσεων να διατηρούν ποιοτικό προσωπικό, προσφέροντας ανταγωνιστικές παροχές.

Το ημερήσιο όριο παραμένει σταθερό στα 6 ευρώ από την ψήφιση του νόμου 3296/2004, παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση και ο πληθωρισμός έχουν συμπιέσει σημαντικά τα εισοδήματα των εργαζομένων. Στην επιστολή αναφέρεται ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η παροχή σίτισης αντιστοιχεί σε υψηλό ποσοστό του κατώτατου μισθού, το οποίο φθάνει έως και το 25%.

Στην Ελλάδα, όπου το 30% των εργαζομένων αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 13,6%.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία οι Έλληνες βρίσκονται στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη και στην πρώτη θέση στον δείκτη υλικής αποστέρησης. Οι κοινωνικοί εταίροι υπογραμμίζουν ότι είναι κρίσιμη η λήψη μέτρων για την ανακούφιση των μισθωτών, οι οποίοι υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιπτώσεις της ακρίβειας, της στεγαστικής και της ενεργειακής κρίσης.

Σε ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι η αύξηση της παροχής σίτισης δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει βιώσιμες συνθήκες για τους εργαζομένους. «Επιμένουμε πως η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σε κάθε χώρο της ιδιωτικής οικονομίας είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας», τονίζει.

Δείτε εδώ την επιστολή.