Τραμπ από G7: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί αύριο ή την Παρασκευή»

«Αν δεν κάναμε τη συμφωνία, πιθανότατα θα ρίχναμε βόμβες, ίσως και για δύο χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι όλοι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ χαιρέτισαν τη συμφωνία.

«Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Ιράν την Κυριακή, θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ή ίσως την επόμενη ημέρα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου κορυφής G7.

«Αν δεν κάναμε τη συμφωνία, πιθανότατα θα ρίχναμε βόμβες, ίσως και για δύο χρόνια», ανέφερε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι όλοι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ χαιρέτισαν τη συμφωνία. «Δεν υπήρξε ούτε ένα έθνος που να μας είπε: ''Σας παρακαλώ, συνεχίστε να ρίχνετε βόμβες''. Μόνο ανόητοι άνθρωποι λένε τέτοια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, επανέλαβε τους ισχυρισμούς που διατυπώνει τον τελευταίο καιρό ότι η κυβέρνησή του πέτυχε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

«Νομίζω ότι θα συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά», είπε αναφερόμενος στους σημερινούς ηγέτες της χώρας και πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να είχε συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά «δεν ήθελα να δω μια οικονομική καταστροφή». «Κάθε φορά που μιλούσαμε για την πιθανότητα ειρήνης, οι αγορές εκτοξεύονταν σαν πύραυλος», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να «επιστρέψει στους βομβαρδισμούς» κατά του Ιράν, εάν το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν εξελιχθεί όπως επιθυμεί.

«Αν δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς. Ίσως χρειαστεί να το κάνουμε, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

Επιπλέον, δήλωσε πως θα συζητήσει με τους ηγέτες των χωρών του Κόλπου για το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν και τους εντολοδόχους της Τεχεράνης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παρότι ευχαρίστησε το Ισραήλ για τη συνεργασία του στην εκστρατεία εναντίον του Ιράν, δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τις επιλογές του στον Λίβανο. «Είναι καλός άνθρωπος, αλλά ενθουσιάζεται ορισμένες φορές», είπε και συμπλήρωσε πως του είχε ζητήσει να υιοθετήσει «πιο ήπια προσέγγιση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα είναι πρόθυμος να αναλάβει στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ανακοίνωσε επίσης, πως ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον τις επόμενες εβδομάδες.

«Η Ρωσία χάνει περισσότερους στρατιώτες από την Ουκρανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία χάνει περισσότερους στρατιώτες από την Ουκρανία στον πόλεμο, περιγράφοντας τη Μόσχα ως την «επιτιθέμενη» πλευρά στη σύγκρουση.

«Η Ρωσία χάνει περισσότερους επειδή είναι αυτή που επιτίθεται», τόνισε.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την στάση ουδετερότητας που κράτησαν στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Θέλω να τους ευχαριστήσω», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας πως οι δύο ηγέτες παρέμειναν «ουδέτεροι» κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης.