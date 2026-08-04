Η Καλαμαριά ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο του Μετρό Θεσσαλονίκης: Έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα ακίνητα;

Πριν από έναν χρόνο ρωτούσαμε αν το Μετρό άλλαξε πραγματικά την αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης ή απλώς επιβεβαίωσε μια τάση που ήδη υπήρχε.

5 Συμπεράσματα σε 30 δευτερόλεπτα:

Η επιβράδυνση είναι το νέο δεδομένο. Η αγορά κατοικίας συνεχίζει να ανεβαίνει, αλλά με μικρότερο ρυθμό απ' ό,τι πριν από έναν χρόνο — η ανάπτυξη ωριμάζει, δεν σταματάει.

Η Καλαμαριά έχει ήδη «τιμολογηθεί». Οι ιδιοκτήτες προεξόφλησαν μεγάλο μέρος της υπεραξίας πριν καν ανοίξουν οι σταθμοί — το ρίσκο πλέον είναι να αγοράσει κανείς την προσδοκία και όχι το γεγονός.

Το ιστορικό κέντρο δείχνει πρώτα σημάδια κόπωσης. Ενώ οι παραθαλάσσιες και οι «δεύτερες ζώνες» ενισχύονται, το κέντρο καταγράφει την πρώτη πτώση τιμών εδώ και χρόνια.

Η Εγνατία παραμένει το ανοιχτό ερώτημα. Παρά το Μετρό, τα κλειστά καταστήματα και η μονοκαλλιέργεια εστίασης δείχνουν ότι η υποδομή από μόνη της δεν αναζωογονεί έναν εμπορικό δρόμο.

Το πάρκινγκ γίνεται δομικό πρόβλημα, όχι παράπλευρη απώλεια. Η μετατροπή παλιών βιοτεχνικών χώρων σε κατοικίες, χωρίς αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης, επιβαρύνει ακριβώς τις περιοχές που το Μετρό υποτίθεται ότι αναβαθμίζει.

Πριν από έναν χρόνο ρωτούσαμε αν το Μετρό άλλαξε πραγματικά την αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης ή απλώς επιβεβαίωσε μια τάση που ήδη υπήρχε. Σήμερα, με την επέκταση προς την Καλαμαριά να βρίσκεται στην τελική ευθεία, η πόλη κλείνει τον πρώτο της κύκλο κατασκευών — 18 σταθμοί, δύο γραμμές, ένα πρώτο μικρό δίκτυο. Είναι, επομένως, η κατάλληλη στιγμή για ένα δεύτερο ερώτημα, πιο συγκεκριμένο: υπάρχουν ακόμη περιθώρια ανόδου, ή η αγορά έχει ήδη «τρέξει» μπροστά από τα γεγονότα;

Ο πρώτος χρόνος σε αριθμούς: Aνάπτυξη, αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη διατηρεί ανοδική πορεία αδιάλειπτα από το 2018. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν κάτι που αξίζει προσοχή: η άνοδος συνεχίζεται, αλλά επιβραδύνεται αισθητά. Σύμφωνα με τον δείκτη SPI του spitogatos.gr, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε περίπου 7,7% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2026 — σημαντικά χαμηλότερα από την αντίστοιχη αύξηση της περσινής χρονιάς, που είχε ξεπεράσει το 11%. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις ενοικιάσεις. Αυτή δεν είναι μια αγορά που «σπάει», είναι μια αγορά που ωριμάζει.

Το πιο ενδιαφέρον σημάδι, ωστόσο, έρχεται από το ιστορικό κέντρο, το οποίο καταγράφει πλέον ετήσια πτώση τιμών — κάτι σπάνιο τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, ζώνες όπως ο Λευκός Πύργος και η Καλαμαριά παραμένουν, πάντα κατά τον ίδιο δείκτη, από τις ακριβότερες της πόλης, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να λειτουργούν πλέον ως καταφύγιο αξίας.

Τι αλλάζει συγκεκριμένα με την Καλαμαριά

Η επέκταση προσθέτει στο δίκτυο περίπου 4,8 χιλιόμετρα νέας υπόγειας γραμμής και πέντε νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα), με μετεπιβίβαση στον σταθμό «25ης Μαρτίου». Πρακτικά, η απόσταση από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο της πόλης θα καλύπτεται σε 15-20 λεπτά — μια δραστική συρρίκνωση του «χάρτη του χρόνου» για ολόκληρη την Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Αξίζει μια παρένθεση ειλικρίνειας εδώ: η ακριβής ημερομηνία έναρξης έχει μετατεθεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, και υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι το επίσημο άνοιγμα μπορεί τελικά να μετατοπιστεί ελαφρώς πέρα από τις 10 Αυγούστου. Αυτό, από μόνο του, είναι ένα μικρό μάθημα για την αγορά: όσοι στηρίζουν επενδυτικές αποφάσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εγκαινίων, συχνά προσαρμόζουν τον προγραμματισμό τους παραπάνω από μία φορά.

Η υπεραξία έχει ήδη «κλειστεί» και αυτό είναι το ρίσκο

Όπως και πέρυσι με τη βασική γραμμή, η αγορά προεξόφλησε την Καλαμαριά πολύ πριν ανοίξουν οι σταθμοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ζητούμενες τιμές γύρω από τους νέους σταθμούς είχαν ήδη ενισχυθεί εντυπωσιακά πριν καν τεθεί σε λειτουργία η επέκταση. Το ίδιο φαινόμενο είχαμε δει και στη βασική γραμμή: ιδιοκτήτες που αύξησαν απότομα τις ζητούμενες τιμές μόλις άνοιξε το Μετρό, χωρίς η πραγματική ζήτηση να έχει προλάβει να ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα, ακόμη και σήμερα, να υπάρχουν κενά καταστήματα γύρω από αρκετούς σταθμούς.

Αυτό είναι το βασικό δίδαγμα για όποιον σκέφτεται να «μπει» τώρα στην Καλαμαριά προσδοκώντας μια δεύτερη έκρηξη τιμών: το μεγάλο μέρος της υπεραξίας έχει πιθανότατα ήδη αποτυπωθεί. Ακόμη και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς παραδέχεται ότι, γύρω από τους ίδιους τους νέους σταθμούς, αρκετοί ιδιοκτήτες ζήτησαν μισθώματα που η αγορά τελικά δεν άντεξε, με συνέπεια να υπάρχουν ήδη κλειστά καταστήματα ακριβώς εκεί όπου η προσδοκία ήταν μεγαλύτερη.

Το πραγματικό περιθώριο βρίσκεται πλέον στις δεύτερες ζώνες, όχι σε μια αφηρημένη έννοια, αλλά σε συγκεκριμένες συνοικίες της Καλαμαριάς που βρίσκονται λίγα τετράγωνα πίσω από την παραλιακή πρόσοψη και τους σταθμούς: περιοχές όπως η Βότση, ο Δέρκων, το Κουρί ή ο Άγιος Ιωάννης. Πρόκειται για ακίνητα 8-10 λεπτά με τα πόδια από σταθμό, όπου η βελτίωση της προσβασιμότητας δεν έχει ακόμη τιμολογηθεί πλήρως — σε αντίθεση με τα ακίνητα «πρώτης γραμμής» γύρω από Αρετσού και Νέα Κρήνη, όπου η αγορά έχει ήδη «τρέξει» μπροστά.

Η Εγνατία, ξανά: μια βόλτα που επιβεβαιώνει…

Πρόσφατα έτυχε να περπατήσω κατά μήκος της Εγνατίας, από το Συντριβάνι μέχρι τον Βαρδάρη. Μετά λύπης μου παρατήρησα ότι, παρά τη λειτουργία του Μετρό, πολλά καταστήματα στον δρόμο παραμένουν κλειστά, ενώ τα περισσότερα από αυτά που λειτουργούν σήμερα ανήκουν στον κλάδο της εστίασης. Το λιανεμπόριο ένδυσης και άλλων παραδοσιακών χρήσεων συνεχίζει να υποχωρεί.

Τα νούμερα επιβεβαιώνουν την εικόνα. Τουλάχιστον 100 καταστήματα παραμένουν κλειστά ακριβώς στη διαδρομή Βαρδάρη-Σιντριβανίου, με 30 από αυτά να φέρουν ήδη ενοικιαστήριο ή πωλητήριο. Σε επίπεδο πόλης, σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των κλειστών καταστημάτων ξεπερνά τα 800 συνολικά, με τον ίδιο τον Σύλλογο να αποδίδει σημαντικό μέρος του φαινομένου στις υπέρογκες αυξήσεις ενοικίων — για κατάστημα 120 τ.μ. επί της Εγνατίας, για παράδειγμα, το ζητούμενο μίσθωμα διαμορφώνεται πλέον γύρω στα 2.900 ευρώ τον μήνα.

Μάλιστα, σε συζήτηση που έκανα σε ένα καφέ στην περιοχή της οδού Αντιγονιδών, αναδείχθηκε και ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό ζήτημα: η μετατροπή παλιών βιοτεχνικών και επαγγελματικών χώρων σε κατοικίες, χωρίς να δημιουργούνται αντίστοιχες νέες θέσεις στάθμευσης. Το αποτέλεσμα είναι μια πρόσθετη πίεση σε μια πόλη όπου το parking ήταν ήδη ελλειμματικό πολύ πριν από το Μετρό. Δεν πρόκειται βέβαια για ένα καινούργιο εύρημα. Είναι ακριβώς η επιβεβαίωση ότι οι συγκοινωνιακές υποδομές, όσο μεγάλες κι αν είναι, δεν αντικαθιστούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Άρα, υπάρχουν ακόμη περιθώρια ανόδου;

Η απάντηση είναι πιο σύνθετη από ένα απλό «ναι» ή «όχι». Σε επίπεδο πόλης, η αγορά επιβραδύνει και το ιστορικό κέντρο δείχνει τα πρώτα σημάδια διόρθωσης μετά από χρόνια συνεχούς ανόδου. Σε επίπεδο Καλαμαριάς και ανατολικής Θεσσαλονίκης, το μεγάλο κύμα έχει ήδη περάσει για τα ακίνητα «πρώτης γραμμής» γύρω από τους σταθμούς. Το πραγματικό, ανεκμετάλλευτο περιθώριο βρίσκεται στις δεύτερες ζώνες και σε περιοχές όπου η βελτίωση της προσβασιμότητας δεν έχει ακόμη μεταφραστεί πλήρως σε τιμή.

Η ιστορία των ακινήτων μάς έχει διδάξει ότι οι μεγαλύτερες υπεραξίες δημιουργούνται όταν οι επενδυτές βλέπουν κάτι που οι υπόλοιποι δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί. Όταν όλοι μιλούν για μια περιοχή, συνήθως ένα σημαντικό μέρος της ευκαιρίας έχει ήδη χαθεί. Συνεπώς, η πρόκληση σήμερα δεν είναι να κυνηγήσει κανείς τη δημοσιότητα γύρω από το Μετρό, αλλά να εντοπίσει τις επόμενες γειτονιές που θα ωφεληθούν από αυτό.