Axios για ΗΠΑ - Ιράν: Εξ αποστάσεως η υπογραφή μνημονίου ακόμη και σήμερα

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές από τις μεσολαβήτριες χώρες που επικαλείται το Axios, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η συμφωνία να υπογραφεί ηλεκτρονικά ακόμη και εντός της ημέρας, αντί για την προγραμματισμένη δια ζώσης τελετή της Παρασκευής.
Μια τέτοια εξέλιξη θα ενεργοποιούσε άμεσα τις προβλέψεις της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα θα άνοιγε τον δρόμο στον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επιτάχυνση των διαδικασιών αποσκοπεί στο να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς στο κομμάτι αυτό υπάρχει ήδη απόλυτη σύγκλιση μεταξύ των δύο πλευρών.
Ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο να δημοσιεύσει το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας. Ωστόσο, η διπλωματική πηγή απέρριψε αυτό το σενάριο, αναφέροντας πως το Ιράν ήταν αυτό που έθεσε ως προϋπόθεση να μην δημοσιευτεί το κείμενο μέχρι να «πέσουν» οι υπογραφές. Tο κείμενο της συμφωνίας είναι πιθανό να δημοσιευτεί μέσα στην Τετάρτη. Μέχρι το πρωί σήμερα, δεν είχε αποφασιστεί επίσημα αν θα αλλάξει ημερομηνία των υπογραφών.
Bloomberg: Τα 14 άρθρα της συμφωνίας - Tι προβλέπει για Στενά του Ορμούζ και πυρηνικά
Νωρίτερα, το Bloomberg δημοσίευσε το κείμενο του προσχεδίου του μνημονίου, το οποίο αποτελείται από 14 σημεία και προβλέπει τα εξής:
- Άμεσος και μόνιμος τερματισμός του πολέμου. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους στον τρέχοντα πόλεμο, δηλώνουν με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι εφεξής δεν θα προβούν σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια η μία κατά της άλλης και θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας μεταξύ τους. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου καθώς και των υπολοίπων Άρθρων.
- Σεβασμός κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται αμοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και να απέχουν από παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς.
- Διαπραγματεύσεις για οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαπραγματευθούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός μέγιστης προθεσμίας 60 ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί με αμοιβαία συναίνεση.
- Άρση ναυτικού αποκλεισμού και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα αποτρέψουν οποιαδήποτε παρέμβαση ή παρεμπόδιση εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ενώ θα αποκαταστήσουν, εντός μέγιστης προθεσμίας 30 ημερών, τη ναυτιλιακή κίνηση στο πλήρες επίπεδο δυναμικότητάς της· η κίνηση των πλοίων θα είναι ανάλογη του προπολεμικού όγκου κυκλοφορίας από την πλευρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις γύρω περιοχές εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία.
- Αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας από το Ιράν. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει άμεσα μέτρα ώστε η κίνηση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντιστρόφως να επανέλθει εντός 30 ημερών στα προπολεμικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης τεχνικών εμποδίων και εξουδετέρωσης ναρκών από το Ιράν.
- Σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν, από κοινού με τους περιφερειακούς εταίρους τους, να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, συμφωνημένο από αμφότερα τα μέρη, για την αποκατάσταση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, διασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων. Ο μηχανισμός υλοποίησης του σχεδίου αυτού, ως μέρος της τελικής συμφωνίας, θα διαμορφωθεί εντός 60 ημερών.
- Τερματισμός όλων των κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να τερματίσουν, βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, κάθε μορφή κυρώσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), καθώς και όλων των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων, τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών.
- Πυρηνικό πρόγραμμα και εμπλουτισμένο υλικό. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι η τύχη του εμπλουτισμένου υλικού και όλα τα υπόλοιπα αμοιβαία συμφωνημένα ζητήματα που σχετίζονται με τα πυρηνικά, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών αναγκών του Ιράν, θα αντιμετωπιστούν επαρκώς σε μια τελική συμφωνία· η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.
- Διατήρηση του status quo μέχρι την τελική συμφωνία. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι, έως την επίτευξη τελικής συμφωνίας, θα διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς: το Ιράν θα διατηρήσει το ισχύον καθεστώς στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν ούτε θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή.
- Εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι, αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και έως την ημερομηνία άρσης των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκδώσει εξαιρέσεις (waivers) για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών υπηρεσιών, της ασφάλισης, των μεταφορών και συναφών δραστηριοτήτων.
- Αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι, υπό το πρίσμα της προόδου των διαπραγματεύσεων προς μια τελική συμφωνία, τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αποδεσμευθούν και θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα. Τα κεφάλαια αυτά, είτε τηρούνται στον κύριο λογαριασμό είτε έχουν μεταφερθεί, θα χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε τελική πληρωμή προς δικαιούχο καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα είναι πλήρως διαθέσιμα προς χρήση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδώσουν όλες τις αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις επί αυτής της βάσης.
- Μηχανισμός εποπτείας εφαρμογής. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι θα δημιουργηθεί μηχανισμός εφαρμογής για την επίβλεψη της επιτυχούς υλοποίησης και της μελλοντικής συμμόρφωσης προς την Τελική Συμφωνία.
- Διαπραγμάτευση των υπολοίπων άρθρων μετά από διαβεβαιώσεις εφαρμογής. Μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και κατόπιν λήψης διαβεβαιώσεων σχετικά με την έναρξη εφαρμογής των Άρθρων 4, 5, 10 και 11 του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, καθώς και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις για Τελική Συμφωνία αποκλειστικά όσον αφορά τα εναπομείναντα Άρθρα.
- Έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.