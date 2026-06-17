Axios για ΗΠΑ - Ιράν: Εξ αποστάσεως η υπογραφή μνημονίου ακόμη και σήμερα

Αναφορές για επίσπευση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν. «Εξ αποστάσεως» υπογραφή ακόμη και σήμερα. Τι αναφέρει το Axios.

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές από τις μεσολαβήτριες χώρες που επικαλείται το Axios, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η συμφωνία να υπογραφεί ηλεκτρονικά ακόμη και εντός της ημέρας, αντί για την προγραμματισμένη δια ζώσης τελετή της Παρασκευής.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ενεργοποιούσε άμεσα τις προβλέψεις της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα θα άνοιγε τον δρόμο στον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επιτάχυνση των διαδικασιών αποσκοπεί στο να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς στο κομμάτι αυτό υπάρχει ήδη απόλυτη σύγκλιση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο να δημοσιεύσει το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας. Ωστόσο, η διπλωματική πηγή απέρριψε αυτό το σενάριο, αναφέροντας πως το Ιράν ήταν αυτό που έθεσε ως προϋπόθεση να μην δημοσιευτεί το κείμενο μέχρι να «πέσουν» οι υπογραφές. Tο κείμενο της συμφωνίας είναι πιθανό να δημοσιευτεί μέσα στην Τετάρτη. Μέχρι το πρωί σήμερα, δεν είχε αποφασιστεί επίσημα αν θα αλλάξει ημερομηνία των υπογραφών.

Bloomberg: Τα 14 άρθρα της συμφωνίας - Tι προβλέπει για Στενά του Ορμούζ και πυρηνικά

Νωρίτερα, το Bloomberg δημοσίευσε το κείμενο του προσχεδίου του μνημονίου, το οποίο αποτελείται από 14 σημεία και προβλέπει τα εξής: