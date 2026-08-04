Θέουτα: Το Μαρόκο δηλώνει ότι είχε προειδοποιήσει την Ισπανία για τον μεταναστευτικό κίνδυνο

Το Μαρόκο είχε προειδοποιήσει την Ισπανία, πριν από την κρίση στη Θέουτα, για τον μεταναστευτικό κίνδυνο από μια πρόσφατη απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνης.

Το Μαρόκο είχε προειδοποιήσει την Ισπανία, πριν από την κρίση στη Θέουτα, για τον μεταναστευτικό κίνδυνο από μια πρόσφατη απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνης, δήλωσε Μαροκινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος, αρνούμενος οποιαδήποτε αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους του μηχανισμού ασφαλείας της χώρας του.

Τις τελευταίες ημέρες, σχεδόν 60.000 άνθρωποι, κυρίως Μαροκινοί, έφθασαν ή προσπάθησαν να φθάσουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα πεζή ή κολυμπώντας από τη γειτονική πόλη Φνιντέκ. Η άνευ προηγουμένου μαζική άφιξη είχε αποτέλεσμα να πλημμυρίσει από μετανάστες ο ισπανικός θύλακας πριν από την επαναπροώθηση χιλιάδων από αυτούς προς το Μαρόκο.

Σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο, που μίλησε χθες, Δευτέρα, το βράδυ στους δημοσιογράφους σε μία πρώτη ενημέρωση αφότου εκτυλίχθηκε η κρίση, οι μαροκινές αρχές είχαν προειδοποιήσει τη Μαδρίτη για τον κίνδυνο από την απόφαση που έλαβε στις 8 Ιουλίου το ισπανικό δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι η άμεση επιστροφή ενός μετανάστη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ανθρώπων που φθάνουν στο ισπανικό έδαφος από τη θάλασσα.

«Εξηγήσαμε ότι αυτή η απόφαση θα μας δημιουργούσε πρόβλημα. Και δημιούργησε πρόβλημα», είπε.

Το Μαρόκο δεν χαλάρωσε τους συνοριακούς ελέγχους ούτε μείωσε την ανάπτυξη προσωπικού ασφαλείας πριν από τις μαζικές διελεύσεις της περασμένης Πέμπτης, είπε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εκτίμησε την Παρασκευή πως η μεταναστευτική κρίση, που ήταν τότε σε εξέλιξη στη Θέουτα, είχε σχέση με μια φήμη που διαδόθηκε από «τις μαφίες διακίνησης ανθρώπων», με μια ηθελημένη παρανόηση αυτής της απόφασης.

Σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο Μαροκινό αξιωματούχο, οι συζητήσεις με την Ισπανία ξεκίνησαν από «τις 22-23 Ιουλίου, όταν τα δίκτυα άρχισαν να μιλάνε» για αυτή τη νέα απόφαση.

Υποστήριξε πως δεν υπήρξε αθέτηση υποχρέωσης από πλευράς του μαροκινού μηχανισμού ασφαλείας.

«Είναι λάθος να πούμε ότι το Μαρόκο έπρεπε να ασκήσει απλώς βία για να τους σταματήσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε καθόλου αυτό το φαινόμενο», εκτίμησε, λέγοντας πως οι δυνάμεις της τάξης δεν μπορούσαν να έλθουν σε αντιπαράθεση με έναν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

«Δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του Μαρόκου να διαχειριστεί αυτό το φαινόμενο», επέμεινε, λέγοντας πως το κόστος της μεταναστευτικής διαχείρισης για το Μαρόκο φθάνει περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Διαβεβαίωσε ωστόσο πως το Ραμπάτ και η Μαδρίτη ενήργησαν ως «αξιόπιστοι εταίροι» και εξακολουθούν να εργάζονται «σε τέλειο συντονισμό» για το μεταναστευτικό.

«Σήμερα, επαφίεται στην Ισπανία να βρει τις απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις που τίθενται από αυτή τη δικαστική ετυμηγορία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ