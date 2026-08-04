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Ο Ιούλιος 2026 ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία

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Ο Ιούλιος 2026 ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία
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Με έλλειμμα βροχοπτώσεων σχεδόν 70%, ο περασμένος μήνας ήταν επίσης ο τρίτος Ιούλιος με τις λιγότερες βροχές στη Γαλλία.

Ο Ιούλιος 2026 ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1900 που άρχισαν οι μετρήσεις, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ του καύσωνα του Αυγούστου 2003 και εκείνου του Ιουλίου 2006, ανακοίνωσε σήμερα η Météo-France, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.

Με έλλειμμα βροχοπτώσεων σχεδόν 70%, ο περασμένος μήνας ήταν επίσης ο τρίτος Ιούλιος με τις λιγότερες βροχές στη Γαλλία, με αποτέλεσμα η μέση ξηρότητα των εδαφών να βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, αντίστοιχη εκείνης που επικρατούσε στα μέσα Αυγούστου του 2022, με σημαντικές συνέπειες για τη γεωργία και ευνοώντας την εκδήλωση πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Γαλλία
Καύσωνας
Ξηρασία
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