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Σε Ψάθα, Λούμπα και Μέγαρα μετέβη χθες το βράδυ ο Τουρνάς

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Σε Ψάθα, Λούμπα και Μέγαρα μετέβη χθες το βράδυ ο Τουρνάς
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Στις περιοχές της Ψάθας, της Λούμπας και των Μεγάρων μετέβη αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Στις περιοχές της Ψάθας, της Λούμπας και των Μεγάρων μετέβη αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου ενημερώθηκε από τους επικεφαλής των επιχειρησιακών δυνάμεων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς συναντήθηκε με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχειρούσαν στο πεδίο, εκφράζοντάς τους την εκτίμηση και τη στήριξή του για το έργο που επιτελούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ευάγγελος Τουρνάς
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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