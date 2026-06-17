Bloomberg: Τα 14 άρθρα της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, τι προβλέπεται για Ορμούζ, πυρηνικά

Το Bloomberg δημοσίευσε το κείμενο του προσχεδίου του μνημονίου, το οποίο αποτελείται από 14 σημεία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να υπογράψουν επισήμως στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία μνημόνιο κατανόησης (Memorandum of Understanding), ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και την επιβολή νέων, αυστηρών περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Bloomberg δημοσίευσε το κείμενο του προσχεδίου του μνημονίου, το οποίο αποτελείται από 14 σημεία και προβλέπει τα εξής: