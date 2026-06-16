Η Τουρκία καλεί τη Ρωσία να αποφύγει ενέργειες που απειλούν την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα

Τους τελευταίους μήνες, Ουκρανία και Ρωσία, κατηγορεί η μία την άλλη για επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε δεξαμενόπλοια κοντά στα βόρεια παράλια της Τουρκίας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι είπε στον Ρώσο ομόλογο του ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθούν τυχόν περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα που θα απειλούσαν την περιφερειακή ασφάλεια και τα συμφέροντα της Τουρκίας, προσθέτοντας επίσης, ότι επανέλαβε ότι η Τουρκία προσφέρεται να μεσολαβήσει μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Τους τελευταίους μήνες, Ουκρανία και Ρωσία, κατηγορεί η μία την άλλη για επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε δεξαμενόπλοια κοντά στα βόρεια παράλια της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων υπήρχε και ένα τουρκικών συμφερόντων. Η Άγκυρα έχει διαμαρτυρηθεί τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα για τις επιθέσεις.

Μιλώντας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου έχοντας δίπλα του τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Μόσχα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι προτεραιότητα για την Τουρκία- η οποία είχε φιλοξενήσει τους προηγούμενους γύρους των απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανία- είναι για τις πλευρές να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις και να τερματίσουν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατόν.

«Εξέφρασα την ετοιμότητα μας να φιλοξενήσουμε ξανά τους επόμενους γύρους συνομιλιών… Εάν οι πλευρές συμφωνήσουν, είμαστε επίσης έτοιμοι να συζητήσουμε το πώς μπορούν να συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις, με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο», είπε ο ίδιος.

«Μεταβίβασα στον ομόλογό μου την προσδοκία μας να αποφευχθούν τυχόν περιστατικά που θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντα της χώρας μας στη Μαύρη Θάλασσα» πρόσθεσε ο Φιντάν, λέγοντας ότι ο ίδιος και ο Λαβρόφ συζήτησαν τους πιθανούς τρόπους για να παραμείνει ασφαλής η ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τουρκία τάχθηκε κατά των όποιων επιθέσεων σε αμάχους και πολιτικές υποδομές.

Το Κίεβο είχε ζητήσει τον Απρίλιο από την Άγκυρα να μεσολαβήσει ώστε να φιλοξενήσει μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών. Η Τουρκία η οποία θα φιλοξενήσει την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ