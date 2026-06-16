Ο Τραμπ προσκάλεσε τον νέο πρωθυπουργό του Ιράκ στον Λευκό Οίκο

Η κοινή αυτή ανακοίνωση της κυβέρνησης του Ιράκ και της πρεσβείας των ΗΠΑ στη χώρα εκδόθηκε με αφορμή επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Συρία και το Ιράκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα υποδεχθεί» τον νέο πρωθυπουργό του Ιράκ Άλι Αλ Ζαΐντι στον Λευκό Οίκο στα μέσα Ιουλίου, ανακοίνωσαν σήμερα η ιρακινή κυβέρνηση και η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Η κοινή αυτή ανακοίνωση της κυβέρνησης του Ιράκ και της πρεσβείας των ΗΠΑ στη χώρα αυτή εκδόθηκε με αφορμή επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Συρία και το Ιράκ Τομ Μπάρακ, ο οποίος συζήτησε με τον Ιρακινό ηγέτη το θέμα του «αφοπλισμού» ένοπλων ομάδων που πρόσκεινται στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ