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Ρωσία: Ένας νεκρός από επίθεση ουκρανικών drones σε πολυκατοικία στη πόλη Οριόλ

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Ρωσία: Ένας νεκρός από επίθεση ουκρανικών drones σε πολυκατοικία στη πόλη Οριόλ
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Άλλα εννιά άτομα τραυματίστηκαν.

Ένας νεκρός κι εννέα τραυματίες μετά από μια σημερινή επίθεση ουκρανικών drones σε μία πολυκατοικία διαμερισμάτων στη ρωσική πόλη Οριόλ, νοτίως της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τον περιφερειακό κυβερνήτη του Οριόλ Αντρέι Κλίτσκοφ έδειχναν ανατιναγμένα και σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους ενός ψηλού κτιρίου διαμερισμάτων στην αναφερόμενη πόλη που έχει περίπου 300.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, την κατάσταση έχουν θέσει υπό έλεγχο τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης και η υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και επιχειρήσεις καθαρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ρωσία
Ουκρανία
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