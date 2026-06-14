Ειδήσεις | Διεθνή

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν εάν ο πληθυσμός της χώρας θα περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ελβετία: Οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν εάν ο πληθυσμός της χώρας θα περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050.

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για να αποφασίσουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας.

Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050.

Η Ελβετία έχει αυτή τη στιγμή περίπου 9,1 εκατ. κατοίκους. Εάν υιοθετηθεί η πρωτοβουλία αυτή, η παροχή ασύλου και η ένωση οικογενειών θα περιοριστούν μόλις ο πληθυσμός φθάσει τα 9,5 εκατ. Αυτό είναι πιθανόν να συμβεί τη δεκαετία του 2030. Εάν αυτά τα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η Ελβετία θα πρέπει να τερματίσει τη συμφωνία της για ελεύθερη κυκλοφορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πλειονότητα των Ελβετών ψηφοφόρων κάνει χρήση της δυνατότητας για επιστολική ψήφο. Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν για λίγες μόνο ώρες και κλείνουν στις 12.00 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 13.00 ώρα Ελλάδας) ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας, οι δημοσκοπήσεις υποδήλωναν ότι οι εκλογείς στηρίζουν κατά πλειοψηφία την πρόταση που τίθεται στο δημοψήφισμα. Ωστόσο, τα γκάλοπ των τελευταίων εβδομάδων αποτυπώνουν μεταστροφή κλίματος, υποδηλώνοντας μια αμφίρροπη μάχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Από την έρευνα στην αγορά» το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής καινοτομίας

Περίπου 20.000 Νέοι Αγρότες σε... «ομηρία»

Νέες ειδικότητες και επαγγέλματα του μέλλοντος που θα έρθουν στην Ελλάδα έως το 2035

tags:
Ελβετία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider