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Δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων ανατολικά του Ομάν

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Δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων ανατολικά του Ομάν
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Το πλήρωμα του τάνκερ είναι ασφαλές, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για περιβαλλοντολογική καταστροφή.

Ένα δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα στα αριστερά της πλώρης, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα, ο βρετανικός φορέας ασφαλείας, Επιχειρήσεις Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Ο UKMTO ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έγινε χθες, Παρασκευή, σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων ανατολικά του Ομάν.

Αναφέρθηκε επίσης, ότι το πλήρωμα του τάνκερ είναι ασφαλές, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για περιβαλλοντολογική καταστροφή, καθώς το δεξαμενόπλοιο συνεχίζει την πλεύση του προς το επόμενο λιμάνι του προορισμού του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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