Προσδοκίες ότι η σύγκρουση στον Περσικό θα υποχωρήσει και οι τιμές θα σταθεροποιηθούν.

Η Πολωνία θα τερματίσει το καλοκαίρι τα μέτρα που περιορίζουν τις τιμές των καυσίμων, εν μέσω προσδοκιών ότι η σύγκρουση που εμπλέκει το Ιράν θα υποχωρήσει και οι τιμές θα σταθεροποιηθούν, δήλωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μειώσεις στον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 8% από 23%, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο επίπεδο της ΕΕ και ξεκίνησε καθημερινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Από την εφαρμογή τους, τα μέτρα παρατείνονται κάθε δύο εβδομάδες.

Την Παρασκευή, η Πολωνία αποφάσισε να παρατείνει τη μείωση του ΦΠΑ και τα ανώτατα όρια τιμών στη βενζίνη και το ντίζελ έως το τέλος Ιουνίου, αλλά δεν παρέτεινε τις μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

«Είχαμε τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, αλλά θα ολοκληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα το καλοκαίρι», δήλωσε ο Τουσκ σε δημοσιογράφους στο Λομζά, στην ανατολική Πολωνία.