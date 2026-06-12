Γερμανία: Εκκενώθηκε τμήμα του αεροδρομίου του Αμβούργου - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, αφορμή για την επιχείρηση εκτιμάται ότι είναι ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα του ελέγχου των επιβατών.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου έχει εκκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφάλειας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, αφορμή για την επιχείρηση εκτιμάται ότι είναι ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα του ελέγχου των επιβατών.