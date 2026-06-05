ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «εταιρικής σχέσης» του κράτους με τους κολοσσούς της ΤΝ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ρωτήθηκε σήμερα σχετικά με μια πιθανή είσοδο του κράτους στο κεφάλαιο μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «εταιρικής σχέσης».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ρωτήθηκε σήμερα σχετικά με μια πιθανή είσοδο του κράτους στο κεφάλαιο μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «εταιρικής σχέσης».

Είναι προγραμματισμένη μια συνάντηση, προσεχώς, με τα στελέχη μεγάλων εταιριών του χώρου αυτού, πρόσθεσε. «Όλοι τους θα έρθουν στον Λευκό Οίκο, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα», είπε.

«Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό, γίνεται σχεδόν μια εταιρική σχέση με τον αμερικανικό λαό, και το εξετάζουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο του.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο NOTUS, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και μεγάλων εταιρειών, οι οποίες θα μπορούσαν να παραχωρήσουν οικειοθελώς μερίδια στο κράτος, το οποίο στη συνέχεια θα εισέπραττε μερίσματα. Την ιδέα αυτή φέρεται να προωθεί κυρίως ο επικεφαλής της Open AI, Σαμ Άλτμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ