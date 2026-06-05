Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «εταιρικής σχέσης» του κράτους με τους κολοσσούς της ΤΝ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «εταιρικής σχέσης» του κράτους με τους κολοσσούς της ΤΝ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ρωτήθηκε σήμερα σχετικά με μια πιθανή είσοδο του κράτους στο κεφάλαιο μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «εταιρικής σχέσης».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ρωτήθηκε σήμερα σχετικά με μια πιθανή είσοδο του κράτους στο κεφάλαιο μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «εταιρικής σχέσης».

Είναι προγραμματισμένη μια συνάντηση, προσεχώς, με τα στελέχη μεγάλων εταιριών του χώρου αυτού, πρόσθεσε. «Όλοι τους θα έρθουν στον Λευκό Οίκο, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα», είπε.

«Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό, γίνεται σχεδόν μια εταιρική σχέση με τον αμερικανικό λαό, και το εξετάζουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο του.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο NOTUS, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και μεγάλων εταιρειών, οι οποίες θα μπορούσαν να παραχωρήσουν οικειοθελώς μερίδια στο κράτος, το οποίο στη συνέχεια θα εισέπραττε μερίσματα. Την ιδέα αυτή φέρεται να προωθεί κυρίως ο επικεφαλής της Open AI, Σαμ Άλτμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Όλα στη... φόρα στις 30 Ιουνίου για τους μεγαλοφειλέτες του ΕΦΚΑ - Τι πρέπει να κάνουν

Συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι στο γαλάζιο ραντάρ - Οι χαμηλοί τόνοι για Σαμαρά - Το «τρένο» η Αχτσιόγλου

Ενέργεια: Επάρκεια αποθεμάτων έως τέλος καλοκαιριού - 600 εκατ. ευρώ την ημέρα το επιπλέον κόστος για την ΕΕ

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider