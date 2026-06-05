Το Ιράν θεωρεί «μη ρεαλιστική» μια συνάντηση Μοτζταμπά Χαμενεΐ και Ντόναλντ Τραμπ

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την όποια πιθανότητα συνάντησης, που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε τηλεοπτική συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προχθές, Τετάρτη, ότι «θα ήθελε να συναντήσει» τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του σε podcast της εφημερίδας New York Post, τη στιγμή όπου οι συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε τέλμα.

«Είδα ένα άρθρο στο οποίο άφηνε να εννοηθεί ότι εκείνος (ο Ντόναλντ Τραμπ) είναι έτοιμος για μια συνάντηση ή θα ήθελε να οργανωθεί μια συνάντηση», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη στο λιβανέζικο δίκτυο Al-Mayadeen, που μεταδόθηκε χθες.

«Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές», πρόσθεσε ο Αραγτσί, αποκλείοντας κάθε τέτοια πιθανότητα.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά της κατοικίας του στην Τεχεράνη ύστερα από 36 και πλέον χρόνια στην εξουσία.

Αλλά μετά τον διορισμό του στις αρχές Μαρτίου ως τρίτου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις οι οποίες αποδίδονται σε εκείνον.

«Για λόγους ασφαλείας, οι υπηρεσίες ασφαλείας τον συμβουλεύουν να μην έχει μεγαλύτερη δημόσια παρουσία από την τωρινή», τόνισε ο Αμπάς Αραγτσί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ότι θα ήθελε μια συνάντηση με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

«Θα ήθελα να τον συναντήσω. Θα ήθελα να τους συναντήσω όλους και θα συναντηθούμε πιθανότατα σε κάποια φάση, ανάλογα με το πώς θα πάνε όλα», δήλωσε ο Τραμπ στο podcast της New York Post.

Ύστερα από 40 ημέρες βομβαρδισμών, μια εύθραυστη εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Αλλά οι δύο εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβίαση της εκεχειρίας, ύστερα από νέα πλήγματα αυτή την εβδομάδα στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Ο Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τις ΗΠΑ να «συνειδητοποιήσουν τις πραγματικότητες στο Ιράν», να «αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα» και να «προσαρμόσουν τις σχέσεις τους με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ως περιφερειακή δύναμη, και πέραν αυτού».

Στη συνέντευξη αυτή, ο Ιρανός υπουργός δήλωσε επίσης ότι και ο ίδιος βρισκόταν στην κατοικία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη τη στιγμή των βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ