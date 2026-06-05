Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα αφαιρεθεί από το Κέντρο Κένεντι έπειτα από δικαστική απόφαση

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι στην Ουάσινγκτον κάλεσε το προσωπικό του να αφαιρέσει το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το ίδρυμα.

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι στην Ουάσινγκτον κάλεσε χθες το προσωπικό του να αφαιρέσει το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το ίδρυμα εφαρμόζοντας έτσι σχετική απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την απόφαση.

Το σχετικό υπόμνημα του γενικού διευθυντή νομικών υποθέσεων του Κέντρου αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι το εμβληματικό πολιτιστικό ίδρυμα κινείται προς την κατεύθυνση της κατάργησης της αλλαγής ονόματος που είχε γίνει από τον Τραμπ τον προηγούμενο χρόνο.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είπε ότι δίνει οδηγίες στην κυβέρνησή του να προχωρήσει σε μια "πλήρη μεταβίβαση" των λειτουργειών του Κέντρου στο Κογκρέσο, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.

«Θα πρέπει άμεσα να αλλάξετε τις υπογραφές στα email, στα επιστολόχαρτα και σε άλλα έγγραφα ώστε να αναφέρεται το όνομα 'Κέντρο Τζον Φ.Κένεντι για τις Παραστατικές Σχέσεις' ή 'Κέντρο Κένεντι'», αναφέρει το υπόμνημα, το οποίο είδε το Reuters.

Άλλες αλλαγές, όπως η σήμανση, τα φυλλάδια και οι ιστοσελίδες θα "πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί" μέχρι τις 12 Ιουνίου.

Τον Δεκέμβριο ο Τραμπ πρόσθεσε το όνομά του πριν από το Κένεντι στην πρόσοψη του κτιρίου από λευκό μάρμαρο προκαλώντας την προσφυγή στη δικαιοσύνη της βουλευτού των Δημοκρατικών στο Οχάιο Τζόις Μπίτι, η οποία είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου.

Στις 29 Μαΐου, ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον έκρινε ότι το Κέντρο δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ