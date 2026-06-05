Η ΕΕ εξετάζει τον περιορισμό της προστασίας των Ουκρανών σε στρατεύσιμη ηλικία

Η ΕΕ ενεργοποίησε την οδηγία προσωρινής προστασίας μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, με σκοπό τη διαχείριση των αφίξεων προσφύγων μεγάλης κλίμακας.

Υπουργοί κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν χθες Πέμπτη ευρεία υποστήριξη σε πρόταση που προβλέπει να περιοριστεί η προσωρινή προστασία ανδρών με υπηκοότητα της Ουκρανίας που μεταναστεύουν στην Ευρώπη, αν οι ηλικίες τους επιτρέπουν τη στράτευσή τους, δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης της Σουηδίας Γιουχάν Φορσέλ.

Η ΕΕ ενεργοποίησε την οδηγία προσωρινής προστασίας μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, με σκοπό τη διαχείριση των αφίξεων προσφύγων μεγάλης κλίμακας.

Το πρόγραμμα, το οποίο έχει παραταθεί τρεις φορές και η ισχύς του οποίου τυπικά εκπνέει τον Μάρτιο του 2027, προβλέπει να χορηγούνται άδειες παραμονής, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και επιδόματα πρόνοιας.

Ο κ. Φορσέλ τόνισε ότι η κυβέρνησή του τάσσεται υπέρ της πρότασης, που συζητήθηκε σε συμβούλιο των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στο Λουξεμβούργο. Ο περιορισμός της προσωρινής προστασίας θα αφορά μόνο νέες αφίξεις, όχι τους πρόσφυγες που καλύπτονται ήδη, πρόσθεσε.

«Είναι απαραίτητο για εμάς να παρέχουμε προστασία στους Ουκρανούς, αλλά την ίδια ώρα ο πόλεμος πρέπει να δοθεί και να οδηγήσει στην (ουκρανική) νίκη», δήλωσε ο σουηδός υπουργός. «Για να γίνει αυτό, είναι απόλυτα απαραίτητο περισσότεροι άνδρες να μείνουν στην Ουκρανία και να πολεμήσουν», πρόσθεσε.

Για να υπάρξει τέτοια αλλαγή πολιτικής, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει οποιαδήποτε επέκταση ή τροποποίηση του προγράμματος και κατόπιν να υπάρξει έγκριση από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ.

Πάνω από 4,33 εκατομμύρια άνθρωποι που εγκατέλειψαν την Ουκρανία ωφελούνται από την ευρωπαϊκή οδηγία, κατά κοινοτικά στατιστικά στοιχεία.

Η Γερμανία έχει υποδεχτεί το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών της Ουκρανίας βάσει του σχεδίου αυτού, φιλοξενεί περί το 29% του συνόλου των ουκρανών προσφύγων στην ΕΕ, ακολουθούμενη από την Πολωνία και την Τσεχία, πάντα σύμφωνα με δεδομένα της Eurostat.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ