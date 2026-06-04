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Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικό αεροσκάφος 11 φορές πάνω από την Βαλτική

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Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικό αεροσκάφος 11 φορές πάνω από την Βαλτική
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Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της Αποστολής Αεροπορικής Επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ.

Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της Αποστολής Αεροπορικής Επιτήρησης της Βαλτικής (Baltic Air Policing) του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας τις εισβολές ως «προκλήσεις» σε αριθμό υψηλότερο από το συνηθισμένο.

Η αποστολή προστατεύει τον εναέριο χώρο των τριών κρατών της Βαλτικής -Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας- μέσω των εκ περιτροπής αποστολών μαχητικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ, καλύπτοντας τα κενά στις δικές τους δυνατότητες. Τα αεροσκάφη αναχωρούν αμέσως για να αναχαιτίσουν μη αναγνωρισμένα ή μη συμμορφούμενα αεροσκάφη.

Ο Γκιγιόμ Βερνέ δήλωσε σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου ότι ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός αναχαιτίσεων θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η Μόσχα επιδιώκει να επιδείξει τη δύναμή της την ίδια εβδομάδα που φιλοξενεί το ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

«Η γαλλική μοίρα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής πραγματοποίησε πολλαπλές αναχαιτίσεις ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που πετούσαν χωρίς σχέδια πτήσης ή ραδιοεπικοινωνία», δήλωσε ο Βερνέ, προσθέτοντας ότι μεταξύ των αεροσκαφών που αναχαιτίστηκαν περιλαμβάνονταν οπλισμένα μαχητικά, αεροσκάφη πληροφοριών και μεταγωγικά.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται σε συνέχεια μιας σειράς περιπτώσεων κατά τις οποίες στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, πυροδοτώντας φόβους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

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