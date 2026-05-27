Βρετανία: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε κατάστημα με τρόφιμα κόσερ στο βόρειο Λονδίνο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε υπεραγορά κόσερ της συνοικίας Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου, που έχει τεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε «σε ένα κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο και στον χώρο αποθήκευσης στο πίσω μέρος του καταστήματος», χωρίς να διευκρινίζει το είδος του εν λόγω καταστήματος.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς δεν είναι προσώρας γνωστές, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 πυροσβέστες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου μπόρεσε να δει μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από το σημείο της πυρκαγιάς, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει, καθώς ο δρόμος είχε αποκλειστεί από την αστυνομία.

Σύμφωνα με αρκετά ΜΜΕ, πρόκειται για ένα σουπερμάρκετ, το "Kosher Kingdom". Στον ιστότοπό του το κατάστημα παρουσιάζεται ως «το μεγαλύτερο σουπερμάρκετ κόσερ στην Ευρώπη», με επιφάνεια περίπου 7.000 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερους από 9.500 πελάτες την εβδομάδα.

Στα τέλη Απριλίου, επίθεση με μαχαίρι στη συνοικία αυτή, όπου ζει μια σημαντική κοινότητα Εβραίων, προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Η έρευνα για το συμβάν ανατέθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένας 45χρονος συνελήφθη στην περιοχή.

Εκτός από την επίθεση αυτή, η συνοικία αυτή υπήρξε το θέατρο εμπρησμών και αποπειρών εμπρησμού με στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Σύμφωνα με το SITE Intelligence Group,κέντρο ειδικευμένο στην παρακολούθηση της δραστηριότητας εξτρεμιστών ισλαμιστών στο διαδίκτυο, μια οργάνωση που δεν είναι πολύ γνωστή και συνδέεται με το Ιράν, η Χαρακάτ Ασάμπ αλ Γιάμιν αλ Ισλαμίγια (HAYI), ανέλαβε την ευθύνη σχεδόν για το σύνολο αυτών των περιστατικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ