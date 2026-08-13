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Ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν επισκέπτεται για πρώτη φορά τις Κουρίλες νήσους - Διαμαρτύρεται η Ιαπωνία

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Ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν επισκέπτεται για πρώτη φορά τις Κουρίλες νήσους - Διαμαρτύρεται η Ιαπωνία
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει επίσημη επίσκεψη σήμερα, για πρώτη φορά, στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία -που διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον τεσσάρων νησιών-, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει επίσημη επίσκεψη σήμερα, για πρώτη φορά, στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία -που διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον τεσσάρων νησιών-, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο κ. Πούτιν «μετέβη προσωπικά για πρώτη φορά στις Κουρίλες νήσους», όπου επιθεώρησε το Varyag --καταδρομικό κλάσης Σλάβα--, τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, μετέδωσε το TASS.

Αφού επισκέφθηκε τη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, μετέβη κατόπιν στο Ιτουρούπ, άλλο νησί του αρχιπελάγους, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας «διαμαρτύρεται σθεναρά» εναντίον της επίσκεψης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις Κουρίλες νήσους, αρχιπέλαγος για το οποίο οι δυο χώρες βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας Τοσίμιτσου Μοτέγκι.

«Οι Βόρειες Περιοχές (...) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον αυτής της επίσκεψης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μοτέγκι σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία του αρχιπελάγους, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στη Χοκάιντο και στη χερσόνησο Καμτσάτκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ιαπωνία
Βλαντίμιρ Πούτιν
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