Αυστραλία: Πάνω από 750.000 ανήλικοι εκτός Instagram και Facebook

Η Meta Platforms αφαίρεσε την πρόσβαση σε περισσότερους από 750.000 λογαριασμούς Instagram και Facebook στην Αυστραλία, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανήκαν σε χρήστες κάτω των 16 ετών, στο πλαίσιο εφαρμογής της πρωτοποριακής απαγόρευσης της χώρας για τη χρήση των social media από ανηλίκους.

Η Meta Platforms αφαίρεσε την πρόσβαση σε περισσότερους από 750.000 λογαριασμούς Instagram και Facebook στην Αυστραλία, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανήκαν σε χρήστες κάτω των 16 ετών, στο πλαίσιο εφαρμογής της πρωτοποριακής απαγόρευσης της χώρας για τη χρήση των social media από ανηλίκους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, περισσότεροι από 500.000 λογαριασμοί είχαν αφαιρεθεί πριν ακόμη τεθεί σε ισχύ ο νόμος τον Δεκέμβριο, ενώ οι διαγραφές συνεχίστηκαν και τους επόμενους μήνες. Συνολικά, τα μέτρα έχουν επηρεάσει περίπου 462.000 λογαριασμούς στο Instagram και 294.000 στο Facebook.

«Η εφαρμογή των μέτρων συνεχίζεται και οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν», ανέφερε η Meta, επισημαίνοντας ότι χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, συστήματα ανίχνευσης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό χρηστών που δεν πληρούν το ηλικιακό όριο.

Η νομοθεσία της Αυστραλίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Δεκέμβριο, υποχρεώνει πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook, το Snapchat και το TikTok να εμποδίζουν παιδιά κάτω των 16 ετών από το να διατηρούν λογαριασμούς. Σε διαφορετική περίπτωση, οι εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόστιμα.

Τα παιδιά βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν το «μπλόκο»

Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή του μέτρου απέχει ακόμη από το να είναι πλήρως αποτελεσματική. Έκθεση της αυστραλιανής ρυθμιστικής αρχής για την ηλεκτρονική ασφάλεια, eSafety, διαπίστωσε ότι κατά τους πρώτους τρεις μήνες εφαρμογής της απαγόρευσης καταγράφηκε μόνο οριακή μείωση της χρήσης social media από ανηλίκους.

Τον Μάρτιο, το 81,5% των παιδιών κάτω των 16 ετών δήλωνε ότι χρησιμοποιούσε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, έναντι 85,9% πριν από την εφαρμογή του νόμου.

Κατά την eSafety, βασική αιτία είναι η ανεπαρκής εφαρμογή των μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας. Ενδεικτικά, περίπου το 38% των παιδιών ηλικίας 10 έως 15 ετών που εξακολουθούσαν να έχουν Instagram ανέφεραν ότι η πλατφόρμα δεν τους είχε ζητήσει ακόμη να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους. Στο Facebook, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν περίπου στο 28%.

Η Αυστραλία βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς περισσότερες από δύο δεκάδες χώρες έχουν ήδη θεσπίσει ή εξετάζουν αντίστοιχους περιορισμούς, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά.