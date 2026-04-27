Δίκη Τεμπών: Το Δημόσιο δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για σταθμάρχη και στελέχη ΟΣΕ

Σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας προχώρησε σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το ελληνικό δημόσιο δια της εκπροσώπου του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η δήλωση είναι για ηθική βλάβη και στρέφεται κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, τους συναδέλφους του στην απογευματινή βάρδια καθώς και του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Να σημειωθεί πως με την έναρξη της ακροαματικης διαδικασίας εκφράστηκαν παράπονα από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, ενώ η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ανακοίνωσε πως θα γίνουν διαμορφώσεις στην αίθουσα.

Παρόντες σήμερα στο δικαστήριο είναι έξι κατηγορούμενοι.

Υπενθυμίζεται πως η δίκη συνεχίζεται σήμερα με τις τελευταίες δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας.