«Τρίζει» η εκεχειρία: Το Ιράν απειλεί να μπει «στο πεδίο της μάχης» - Προειδοποίηση Τραμπ για βομβαρδισμούς

«Οι ΗΠΑ δεν θα μας επιβάλουν πολιορκία - Ο Τραμπ τουιτάρει και μιλάει πολύ» διαμηνύει η Τεχεράνη. Μήλον της έριδος τα Στενά του Ορμούζ.

Τον έλεγχο της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, διατηρεί η Τεχεράνη, με τον πρώτο αντιπρόεδρο του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ να διαμηνύει πως: «είτε μας αναγνωρίζουν τα δικαιώματά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είτε μπαίνουμε στο πεδίο της μάχης». Παράλληλα, μήνυμα πως «το γενναίο Ναυτικό του είναι έτοιμο να δώσει στους εχθρούς να γευτούν την πίκρα νέων ηττών» έστειλε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Άλλωστε, το ενδεχόμενο να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τη λήξη του πολέμου μέχρι την Τετάρτη άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τρμαπ. «Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», υπογράμμισε σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ. «Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες» πρόσθεσε.

Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ δεν θα μας επιβάλουν πολιορκία - Ο Τραμπ «τουιτάρει και μιλάει πολύ»

Οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να επιβάλουν μια πολιορκία» στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ. «Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιβάλουν τη θέλησή τους να θέσουν υπό πολιορκία το Ιράν, την ώρα που εκείνο, καλή τη πίστει, καταβάλλει προσπάθειες να διευκολύνει τον ασφαλή διάπλου των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο ενός διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «τουιτάρει και μιλάει πολύ», πρόσθεσε μετά από «τιτιβίσματα» του Αμερικανού προέδρου. «Ξέρετε, η αμερικανική πλευρά τουιτάρει και μιλάει πολύ. Είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μπερδεμένο, αντιφατικό» σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια.

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Τεχεράνη Επιπλέον, καμία ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί σχετικά με έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μετά την αποτυχία των πρώτων συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν.

«Δεν μπορούμε να ορίσουμε ημερομηνία όσο δεν μας ακούνε σχετικά με το πλαίσιο», δήλωσε ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, κατά τη διάρκεια του διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια. «Δεν επιθυμούμε να εμπλακούμε σε καμία διαπραγμάτευση ούτε συνάντηση που είναι καταδικασμένη να αποτύχει και που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μια νέα κλιμάκωση», συμπλήρωσε.

Πυρά κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, ιρανικά ταχύπλοα άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ. Ο καπετάνιος του πετρελαιοφόρου είπε πως σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Ομάν προσέγγισαν το πλοίο του δύο ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης. Χωρίς καμία προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου, τα ταχύπλοα «άνοιξαν στη συνέχεια πυρ εναντίον του δεξαμενόπλοιου», εξηγεί το UK Maritime Trade Operations Centre σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στο διαδίκτυο.

«Το πετρελαιοφόρο και το πλήρωμά του είναι σώα και αβλαβή. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Τεχεράνη επανέφερε «τον αυστηρό έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ ως αντίδραση στη διατήρηση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, ανακαλώντας τη χθεσινή απόφασή του να ανοίξει εκ νέου αυτήν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η Τεχεράνη «αποδέχθηκε καλή τη πίστει να επιτρέψει τον διάπλου ενός περιορισμένου αριθμού πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων», όμως οι Αμερικανοί, παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις τους, «συνεχίζουν να επιδίδονται σε πράξεις πειρατείας υπό το πρόσχημα του λεγόμενου αποκλεισμού», κατήγγειλε η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση και αυτό το στρατηγικό πέρασμα βρίσκεται πλέον υπό τον αυστηρό έλεγχο» του Ιράν, προσθέτει η ανακοίνωση. Αυτή η ανακοίνωση εκδίδεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πέραν της κατάπαυσης του πυρός των δύο εβδομάδων που τέθηκε σε ισχύ την 8η Απριλίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Οκτώ πετρελαιοφόρα διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα

Τουλάχιστον 8 πετρελαιοφόρα και τάνκερ μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου διήλθαν νωρίς σήμερα το πρωί από τα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να έχει δηλώσει χθες ότι ανοίγει για όσο διαρκέσει η εκεχειρία τη θαλάσσια οδό, προτού αλλάξει θέση σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler που παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Ένα πετρελαιοφόρο που μετέφερε αργό, τέσσερα τάνκερ μεταφοράς υγραερίου, δύο πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο και χημικά προϊόντα και ένα όγδοο πλοίο που μετέφερε «πετρελαϊκά προϊόντα» διέσχισαν τα Στενά νωρίς σήμερα το πρωί. Περισσότερα από 12 πλοία κυκλοφορούσαν στην περιοχή, μεταξύ αυτών πετρελαιοφόρα κοντά στην ιρανική νήσο Λαράκ, όμως τουλάχιστον δύο φαίνεται να επέστρεψαν γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Επιπλέον, ένα κρουαζιερόπλοιο, το Celestyal Discovery, διέσχισε το θαλάσσιο πέρασμα χωρίς επιβάτες πηγαίνοντας από το Ντουμπάι στο Μουσκάτ, ένα πρωτόγνωρο γεγονός από την έναρξη των εχθροπραξιών. Μετά την ανακοίνωση από την Τεχεράνη του ανοίγματος των Στενών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως ο αμερικανικός αποκλεισμός θα παρέμενε «πλήρως σε ισχύ» έως το τέλος των διαπραγματεύσεων και ότι θα «συνεχιζόταν» εάν καμία συμφωνία δεν είχε επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Άνοιγμα μέρους του ιρανικού εναέριου χώρου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου

Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει σήμερα το πρωί και επετράπησαν ξανά διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. «Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας), τόνισε η Υπηρεσία, επικαλούμενη NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.