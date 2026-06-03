Κατοχύρωση κερδών στη Wall Street και πιέσεις από πετρέλαιο - ομόλογα

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,38% στις 51.114 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,26% στις 7.589 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,29% στις 27.016 μονάδες.

Profit taking παρατηρείται στη Wall Street την Τετάρτη, μετά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ για τους δείκτες καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σκαρφαλώνουν εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει να «φουντώνει» τον πληθωρισμό, απομακρύνοντας μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Στο στόχαστρο και στοιχεία από την αγορά εργασίας.

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,38% στις 51.114 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,26% στις 7.589 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,29% στις 27.016 μονάδες. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται μετά την έναρξη νέων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Στο ταμπλό, οι μετοχές των αμερικανικών εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων δέχονται πιέσεις μετά την ανακοίνωση της Partners Group ότι περιορίζει τις αναλήψεις σε ένα από τα funds της. Ο τίτλος της KKR κατρακυλά 3,76% και η Blackstone αποδυναμώνεται 3,45%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate ενισχύονται 2% στα περίπου 96 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο Brent προσθέτει 2% στα σχεδόν 98 δολάρια ανά βαρέλι. Oι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξάνονται επίσης, με το 10ετές να πλησιάζει το 4,5% και το 30ετές να φλερτάρει με το 5% μετά την ισχυρή έκθεση της ADP για τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο.

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως «απέτυχαν» να πλήξουν τους στόχους, ενώ ανταποδίδοντας και σε «νόμιμη άμυνα», οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν «πλήγματα» στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας «σταθμό ελέγχου» ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να αλλάξει γνώμη». «Ανεξάρτητα από το πόσο καλά τα πάμε οικονομικά, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα», είπε στη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. «Έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα» τόνισε.

Όταν κλήθηκε να επιβεβαιώσει ότι το ιρανικό καθεστώς είχε συμφωνήσει με αυτόν τον όρο, ο Τραμπ είπε: «Ω, ναι, έχουν συμφωνήσει σε αυτό». «Μπορούν να αλλάξουν γνώμη, αλλά αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που έπρεπε να συμφωνήσουν. Αυτό ήταν το σημαντικό» επισήμανε. Η Μέγκαν Σου, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Wilmington Trust, σημείωσε ότι εάν ο S&P 500 κλείσει αυτή την εβδομάδα με κέρδη, θα είναι η 10η συνεχόμενη «πράσινη» εβδομάδα, το μεγαλύτερο θετικό σερί από το 1985.

«Η δυναμική είναι απίστευτα ισχυρή. Οφείλεται σε πολλούς καλούς λόγους και σε πολλή αισιοδοξία, καθώς και στην πραγματικά ισχυρή ζήτηση γύρω από τους επενδυτικούς κύκλους της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αλλά εξακολουθούμε να μπαίνουμε σε μια περίοδο, που κατά κάποιο τρόπο είναι ένας εξαιρετικά θετικός καταλύτης για τις αγορές. Τώρα μας μένει ένα είδος καλοκαιρινής ηρεμίας. Η εμπορική δραστηριότητα μπορεί να επιβραδυνθεί λίγο και εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο γεωπολιτικό κίνδυνο στον ορίζοντα» εκτίμησε.