Τραμπ: «Η εκεχειρία με το Ιράν μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη»

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες» υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το ενδεχόμενο να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τη λήξη του πολέμου μέχρι την Τετάρτη άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τρμαπ. «Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», υπογράμμισε σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ. «Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες» πρόσθεσε.

«Είχαμε κάποια αρκετά καλά νέα πριν από 20 λεπτά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν», τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους. «Θα μάθετε. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που βγάζει νόημα να συμβεί. Και νομίζω ότι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα συμβεί», συνέχισε όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλά νέα.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει το Ιράν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ, αφότου ισχυρίστηκε ότι είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. «Θα πάμε μαζί με το Ιράν» για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, ανέφερε σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε να το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα».

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν οικονομικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Εξέφρασε την πεποίθηση πως δεν απομένουν πολλές σημαντικές διαφορές με την ιρανική πλευρά και συμπλήρωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.