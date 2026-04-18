Στενά του Ορμούζ: Διελεύσεις πλοίων σε μετέωρο σκηνικό - «7 ψεύδη Τραμπ σε 1 ώρα»

Τελευταία ενημέρωση 10:49

Σε φάση σταδιακής επανεκκίνησης εισέρχεται η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, καθώς πλοία που παρέμεναν αγκυροβολημένα τις προηγούμενες εβδομάδες σηκώνουν άγκυρες, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν το περιορισμένο «παράθυρο» της 10ήμερης εκεχειρίας και την απόφαση της Τεχεράνης και των ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Όλα βέβαια θα εξαρτηθούν και από τις νέες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν μεταξύ των δύο πλευρών.

Μια νηοπομπή πετρελαιοφόρων εθεάθη σήμερα να αναχωρεί από τον Κόλπο και να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Η νηοπομπή αποτελείται από τέσσερα πλοία μεταφοράς υγραερίου και από δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και χημικών, ενώ περισσότερα δεξαμενόπλοια ακολουθούν από τον Κόλπο, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να φτάσουν στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο και να πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα, επιβεβαιώνουν ιρανικές πηγές, σύμφωνα με το CNN,που υπενθυμίζει ότι την επόμενη εβδομάδα εκπνέει η εκεχειρία των 15 ημερών. Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, εισήλθε ξανά στα ύδατα της Μέσης Ανατολής και επιχειρεί πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ το USS Abraham Lincoln παραμένει στην Αραβική Θάλασσα.

Το Ιράν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ εάν οι ΗΠΑ δεν προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, διεμήνυσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Όπως αναφέρει, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς». «Δεν κέρδισαν τον πόλεμο με αυτά τα ψέματα, και σίγουρα δεν θα καταφέρουν τίποτα στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο Γαλιμπάφ προειδοποίησε πως «με τη συνέχιση του αποκλεισμού (σ.σ. των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις), τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά». Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν», τόνισε. Το άνοιγμα ή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και το καθεστώς τους δεν καθορίζονται μέσω δηλώσεων σε social media, ανέφερε ο Γαλιμπάφ, καταγγέλλοντας απόπειρες χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Άνοιγμα μέρους του ιρανικού εναέριου χώρου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου

Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει σήμερα το πρωί και επετράπησαν ξανά διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. «Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας), τόνισε η Υπηρεσία, επικαλούμενη NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

«O Σι Τζινπίνγκ είναι πολύ χαρούμενος με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, συμπληρώνοντας πως ανυπομονεί για τη συνάντησή τους στην Κίνα. «Ο πρόεδρος Σι είναι πολύ χαρούμενος που τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά και/ή ανοίγουν γρήγορα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Η συνάντησή μας στην Κίνα θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική. Ανυπομονώ να βρεθώ με τον πρόεδρο Σι. Θα επιτευχθούν πολλά!», συμπλήρωσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, στις αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει για έναν μήνα την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον χθες Παρασκευή. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, έως τις 16 Μαΐου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 17η Απριλίου.