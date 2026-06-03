Απολύθηκε ο Σκοτ Πέλεϊ από το CBS μετά από σύγκρουση με τη νέα διοίκηση

Το CBS αποτελεί ιστορικό πυλώνα του αμερικανικού ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Ο Σκοτ Πέλεϊ, 68 ετών, αποτελεί στέλεχος του CBS από το 1989.

Το CBS News απέλυσε τον Σκοτ Πέλεϊ (Scott Pelley), τον ιστορικό ανταποκριτή του 60 Minutes, έπειτα από διαπληκτισμό για την τύχη της εμβληματικής ενημερωτικής εκπομπής της αμερικανικής τηλεόρασης, στο τελευταίο μίας μακράς σειράς επεισοδίων που ακολούθησαν την απόκτηση του CBS από την Paramount Skydance και τον διορισμό της επικριτικής προς την προοδευτική συντακτική γραμμή του αμερικανικού δικτύου και προσκείμενης στον Τραμπ Μπάρι Γουάις (Bari Weiss) στην θέση της διευθύντριας.

Ακολούθησε η αποχώρηση μεγάλου αριθμού δημοσιογράφων που κατήγγειλαν παραβιάσεις της συντακτικής ανεξαρτησίας.

Ο Νικ Μπίλτον (Nick Bilton), ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα εκτελεστικός παραγωγός του 60 Minutes, δήλωσε ότι ο Σκοτ Πέλεϊ χρησιμοποίησε την πρώτη σύσκεψη της ομάδας για να τον δυσφημήσει και τον επέκρινε για «αγένεια και βαθιά περιφρονητική στάση».

«Η αντιπάθειά σας για το μέλλον της εκπομπής βγήκε στο φως. Και σας άκουσα», αναφέρεται στην επιστολή απόλυσης με άμεση ισχύ που έστειλε το βράδυ της Τρίτης ο Μπίλτον στον Σκοτ Πέλεϊ , σύμφωνα με το CBS News.

Ο Σκοτ Πέλεϊ του απάντησε γράφοντας ότι ο νέος ιδιοκτήτης του CBS έθεσε υπό αμφισβήτηση το κύρος της εμβληματικής ενημερωτικής εκπομπής «για να προσελκύσει όπως φαίνεται την εύνοια της κυβέρνησης Τραμπ».

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύεται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Σκοτ Πέλεϊ καταγγέλλει τον εξαναγκασμό σε αποχώρηση πολλών στελεχών της εκπομπής, που «απολύθηκαν με κυνικό τρόπο και χωρίς λόγο». Κατά την διάρκεια της σύσκεψης της Δευτέρας, ο Σκοτ Πέλεϊ κατηγόρησε την νέα διευθύντρια του CBS News, την Μπάρι Γουάις , ότι «σκοτώνει την εκπομπή».

Το CBS αποτελεί ιστορικό πυλώνα του αμερικανικού ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Ο Σκοτ Πέλεϊ, 68 ετών, αποτελεί στέλεχος του CBS από το 1989.

Στα τέλη του Μαΐου, ο γνωστός παρουσιαστής και πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Κόλμπερτ (Stephen Colbert) παρουσίασε το τελευταίο του «Late Show» στο CBS, στο τελευταίο επεισόδιο του πολέμου ανάμεσα στο Τραμπ και τα μέσα ενημέρωσης.

Το CBS έδωσε την «διαβεβαίωση» ότι η απόφαση για τον τερματισμό του «The Late Show» ήταν «αποκλειστικά οικονομικής φύσεως» και ότι δεν έχει καμία σχέση με τις προσπάθειες της Paramount να εξασφαλίσει την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για την εξαγορά της Skydance Media έναντι 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αλλά πολλοί είναι εκείνοι, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Στίβεν Κόλμπερτ, που είδαν και στο επεισόδιο αυτό το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ.

Φωτογραφία: @associatedpress

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ