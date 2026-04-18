Οι IRGC κλείνουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ «μέχρι να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ»

Το στρατιωτικό επιτελείο των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον «επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση», εξαιτίας του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ. Η διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν «συνεχίσει τις πράξεις πειρατείας υπό το πρόσχημα του λεγόμενου αποκλεισμού».

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση και αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα τελεί πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις. Μέχρι οι ΗΠΑ να αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και πίσω, το καθεστώς του Στενού του Ορμούζ θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο και στην προηγούμενη κατάστασή του», ανέφερε η διοίκηση των IRGC.

Νωρίτερα, μια νηοπομπή πετρελαιοφόρων εθεάθη σήμερα να αναχωρεί από τον Κόλπο και να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Η νηοπομπή αποτελείται από τέσσερα πλοία μεταφοράς υγραερίου και από δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και χημικών, ενώ περισσότερα δεξαμενόπλοια ακολουθούν από τον Κόλπο, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να φτάσουν στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο και να πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα, επιβεβαιώνουν ιρανικές πηγές, σύμφωνα με το CNN,που υπενθυμίζει ότι την επόμενη εβδομάδα εκπνέει η εκεχειρία των 15 ημερών. Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, εισήλθε ξανά στα ύδατα της Μέσης Ανατολής και επιχειρεί πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ το USS Abraham Lincoln παραμένει στην Αραβική Θάλασσα.

Άνοιγμα μέρους του ιρανικού εναέριου χώρου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου

Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει σήμερα το πρωί και επετράπησαν ξανά διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. «Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας), τόνισε η Υπηρεσία, επικαλούμενη NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.