Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη με άνοδο η ΝΔ και 2ος ο Τσίπρας - Ντέρμπι ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, στη νέα Βουλή θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν οκτώ ή ακόμη και εννέα κόμματα, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση των ποσοστών

Παρά το γεγονός πως η «ΕΛ.Α.Σ» του Αλέξη Τσίπρα και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό, η ΝΔ με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, συσπειρώθηκε και όχι μόνο διατήρησε τις δυνάμεις της, αλλά παρουσίασε και αύξηση κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα όπως αποκαλύπτει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Η εικόνα που προκύπτει από τη μέτρηση της Pulse δείχνει ένα ιδιαίτερα πολυκερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5% 1,5 μονάδα πάνω, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί με 13,5% και το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο με 10%. Η Ελπίδα της Μ. Καρυστιανού συγκενρώνει 9,5%, το ΚΚΕ 6%, η Ελ. Λύση 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% καταγράφοντας πτώση 3 μονάδων και η Φωνή Λογικής με 3%.

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου της Pulse, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστό 29,5%, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις πολιτικές ανακατατάξεις που έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά συγχρόνως και αύξηση από το 28% που συγκέντρωνε στην προηγούμενη δημοσκόπηση.

Παράλληλα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) εμφανίζεται να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην εκτίμηση ψήφου με 15,5%, ενώ θρίλερ διαφαίνεται για την τρίτη θέση. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 11,5%, ενώ το κόμμα της κας Καρυστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής στο 11%.

Σταθερό στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου στο 7%. Στον αντίποδα, η δημοσκόπηση καταγράφει σημαντικές απώλειες για δύο κόμματα που το προηγούμενο διάστημα είχαν εμφανίσει έντονη δημοσκοπική δυναμική. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκος Βελόπουλος και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζουν αξιοσημείωτη υποχώρηση. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 6,5% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, στη νέα Βουλή θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν οκτώ ή ακόμη και εννέα κόμματα, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση των ποσοστών. Το ΜέΡΑ25 κινείται οριακά γύρω από το όριο εισόδου του 3%, ενώ η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου καταγράφεται στο 3,5%, διατηρώντας προβάδισμα για κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα με ποσοστό 30%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη συγκεκριμένη κατηγορία. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν ισόπαλοι με 17% ο Αλέξης Τσίπρας και η επιλογή «κανένας», ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συγκεντρώνει 7%, παραμένοντας σε μονοψήφια ποσοστά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας. Eιδικότερα, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες δηλώνουν ότι θα επιλέξουν την επόμενη κυβέρνηση με βασικό κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, δίνοντας έμφαση στον ρεαλισμό των προτάσεων και στις προοπτικές που προσφέρει κάθε πολιτικό πρόγραμμα.

Η Pulse διερεύνησε επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά. Τα στοιχεία καταγράφουν το προφίλ των πολιτών που θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα από τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη στη Νέα Δημοκρατία και στον στόχο της αυτοδυναμίας.

Στο πεδίο των μετεκλογικών συνεργασιών, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, σε ένα πολιτικό περιβάλλον που παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένο. Τέλος, η δημοσκόπηση καταγράφει αυξημένη ανησυχία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ανησυχούν αρκετά ή πολύ για τις εξελίξεις, μετά και τις πρόσφατες κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».