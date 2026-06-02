Νέα κέρδη για το πετρέλαιο και υψηλό επτά ημερών

Το Brent κέρδισε 1,2%, στα 96,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) πρόσθεσε 1,6%, στα 93,66 δολάρια.

Διεύρυνε τα κέρδη του πετρέλαιο με άνοδο άνω του 1% σε υψηλό μίας εβδομάδας (από 26 Μαΐου) στις ασταθείς συναλλαγές την Τρίτη, καθώς η αγορά περιμένει νέα για τον πόλεμο στο Ιράν, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια προτεινόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαιώνει πως οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ισλαμικής Δημοκρατίας συνεχίζονται.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κέρδισαν 1,2%, στα 96,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) πρόσθεσε 1,6%, στα 93,66 δολάρια. «Τα fake news που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ διέκοψαν τις συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες» υπογράμμισε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν πριν από τέσσερις, τρεις, δύο και μία ημέρα, καθώς και σήμερα. Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει, αλλά όπως είπα στο Ιράν: “Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να κλείσετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!”», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα επεσήμανε ότι η υπό διαπραγμάτευση -ακόμη- συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα», μετέδωσε το ABC News. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ο ρεπουμπλικάνος είπε σε δημοσιογράφο τηλεφωνικά ότι μνημόνιο κατανόησης για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να υπογραφτεί «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ, ενώ δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. «Το (πετρελαϊκό) σύμπλεγμα συνεχίζει να στροβιλίζεται άγρια ​​εν μέσω αντικρουόμενων σχολίων από τον Λευκό Οίκο και το Ιράν, καθώς και μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου», ανέφεραν οι αναλυτές της ενεργειακής συμβουλευτικής εταιρείας Ritterbusch and Associates.

«Υπάρχουν ακόμη διάφορες εξελίξεις σε αυτό το δράμα, αλλά στο τέλος της ημέρας ένα σημαντικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν φαίνεται πολύ πιο κοντά από ό,τι ήταν πριν από μερικούς μήνες», πρόσθεσαν. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι το Ιράν συμφώνησε να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος που προηγουμένως αρνούνταν να συζητήσει, αλλά ξεκαθάρισε πως αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συμφωνία.