Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται - «Ήρθε η ώρα να κάνετε συμφωνία»

«Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να κλείσετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!».

Οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε ως «fake news» τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. «Τα fake news που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ διέκοψαν τις συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες» υπογράμμισε στο Truth Social.

«Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν πριν από τέσσερις, τρεις, δύο και μία ημέρα, καθώς και σήμερα. Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει, αλλά όπως είπα στο Ιράν: “Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να κλείσετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!”», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα επεσήμανε ότι η υπό διαπραγμάτευση -ακόμη- συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα», μετέδωσε το ABC News. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ο ρεπουμπλικάνος είπε σε δημοσιογράφο τηλεφωνικά ότι μνημόνιο κατανόησης για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να υπογραφτεί «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ, κατά το ABC News, διευκρινίζοντας πως γι’ αυτό δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως. Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Ο κ. Τραμπ έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, που δεν επαληθεύτηκαν.