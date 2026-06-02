ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι οι 3 φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος στη Βόρεια Ελλάδα

Απολογούμενοι οι κατηγορούμενοι, φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τον έναν εκ των θεωρούμενων αρχηγών, να δηλώνει αγρότης με νόμιμες δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους τρεις κατηγορούμενοι, που θεωρούνται ηγεσία στην εγκληματική οργάνωση από την Βόρεια Ελλάδα, που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα τρεις κατηγορούμενες τίθενται σε κατ' οίκον περιορισμό. Ο Ευρωπαίος ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των τριών, οι δύο εκ των οποίων είναι αδέλφια, ενώ για τρεις κατηγορούμενες διέταξαν τον περιορισμό τους στις οικίες τους.

Οι δύο από αυτές είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών προφυλακιστέων. Ο έβδομος κατηγορούμενος που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια, αφέθηκε μετά την απολογία του ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Απολογούμενοι οι κατηγορούμενοι, φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τον έναν εκ των θεωρούμενων αρχηγών, να δηλώνει αγρότης με νόμιμες δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σύζυγός του αρνήθηκε ότι έχει εμπλοκή στην υπόθεση, δηλώνοντας στον ανακριτή ότι την διαχείριση των οικονομικών τους, την είχε ο σύζυγος και πλέον συγκατηγορούμενός της.

Η διαδικασία των απολογιών των συνολικά 17 κατηγορούμενων ξεκίνησε χθες με τους πρώτους δέκα, οι οποίοι, μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν στον δικαστικό λειτουργό, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Η σημερινή ομάδα των υπολοίπων υπολόγων που βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο, ήταν κυρίως πρόσωπα που στην δικογραφία περιγράφονται ως πρωταγωνιστές της εγκληματικής δράσης, με ηγετική παρουσία στην λειτουργία της.

Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση αντιμετωπίζουν οι 17, αφορούν πέντε κακουργήματα για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων. Στην δικογραφία αναφέρεται ότι η εγκληματική ομάδα είχε πενταετή δράση, με την ζημιά που της καταλογίζεται ότι προκάλεσε σε βάρος της ΕΕ και του Δημοσίου να κυμαίνεται στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠE