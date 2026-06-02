Επέστρεψε στα κέρδη ο χρυσός

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον χρυσό να παραμένει στο επίκεντρο ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

Άνοδο σημείωσε την Τρίτη η τιμή του χρυσού, καθώς οι αγορές παρακολουθούν στενά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για εξέλιξη των συνομιλιών με Ιράν.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ εμφάνισε αμελητέες διακυμάνσεις στα 4.486,32 δολάρια ανά ουγγιά μετά από πτώση άνω του 1% τη Δευτέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ κέρδισαν 0,3% στα 4.519,90 δολάρια.

Η πορεία της αγοράς χρυσού «εξαρτάται από την κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου, των αποδόσεων των ομολόγων και του δολαρίου ΗΠΑ - όλα αυτά, με τη σειρά τους, συνδέονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο Φαγουάντ Ραζακζάντζ.

«Για να γίνω ξανά αισιόδοξος για τον χρυσό, πρέπει να δούμε τουλάχιστον κάποια ανανεωμένη ανοδική δυναμική που να υποδηλώνει ότι οι αγοραστές επιστρέφουν. Προς το παρόν, ωστόσο, η αγορά φαίνεται να μην έχει κατεύθυνση, με τους συμμετέχοντες να περιμένουν σε μεγάλο βαθμό ενδείξεις, ιδίως από τη Μέση Ανατολή» πρόσθεσε.

Η Commerzbank αναμένει ότι η τιμή του χρυσού θα διαμορφωθεί στα 4.800 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, υποβαθμίζοντας την προηγούμενη πρόβλεψή της για 5.000 δολάρια.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την πρόβλεψή της για 5.200 δολάρια ανά ουγγιά για το τέλος του 2027 και σημείωσε ότι οι διαρθρωτικοί παράγοντες που υποστηρίζουν τον χρυσό παραμένουν απολύτως αμετάβλητοι.

«Εκτός από την καθοδικά αναθεωρημένη πρόβλεψη για την τιμή του χρυσού, η ασθενέστερη βιομηχανική ζήτηση για ασήμι υποδηλώνει επίσης μια ελαφρώς χαμηλότερη τιμή ασημιού», σημείωσε η γερμανική τράπεζα.

Αν και ο χρυσός θεωρείται συνήθως μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού, τείνει να χάνει την ελκυστικότητά του ως asset χωρίς απόδοση, όταν τα επιτόκια είναι υψηλά.