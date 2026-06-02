Προειδοποίηση Ζελένσκι για νέα μαζική πυραυλική επίθεση από Ρωσία

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, άλλη μια επίθεση ευρείας κλίμακας μπορεί να συμβεί απόψε», ανέφερε ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν μια νέα μαζική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος το βράδυ της Τρίτης. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, άλλη μια επίθεση ευρείας κλίμακας μπορεί να συμβεί απόψε», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του.

Οι χθεσινοβραδινές επιθέσεις της Ρωσίας σκότωσαν 22 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία.

«Σας παρακαλώ, σας προτρέπω θερμά να δίνετε σημασία στους αεροπορικούς συναγερμούς», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, 130 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, στις επιθέσεις με περισσότερους από 70 πυραύλους και 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η Ρωσία εκτόξευσε άλλα 100 drones.

«Δυστυχώς, το τρέχον επίπεδο εφοδίων της αντιαεροπορικής άμυνάς μας δεν μας επιτρέπει να αναχαιτίσουμε ένα σημαντικό μέρος των πυραύλων. Όλοι οι εταίροι μαζί και όλοι στην Ευρώπη πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα παραλάβει αντιαεροπορικούς πυραύλους, τα αναγκαία συστήματα, ζωτικές πληροφορίες και άλλες πηγές που θα βοηθήσουν να σωθούν ζωές», κατέληξε.