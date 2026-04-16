ΥΠΑΜ Ισραήλ: «Αν το Ιράν απορρίψει την αμερικανική πρόταση, θα οδηγηθεί στην άβυσσο»

O Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα πως εάν το Ιράν απορρίψει μια αμερικανική πρόταση που αξιώνει, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να αποκηρύξει τα «πυρηνικά όπλα», το Ισραήλ θα εξαπολύσει «ακόμα πιο επώδυνα» πλήγματα εναντίον νέων στόχων.

«Το Ιράν βρίσκεται σε ένα ιστορικό σημείο καμπής: ο ένας δρόμος συνίσταται στο να αποκηρύξει την τρομοκρατία και τα πυρηνικά όπλα, σε συμφωνία με την αμερικανική πρόταση: ο άλλος οδηγεί στην άβυσσο», διαβεβαίωσε ο υπουργός κατά τη διάρκεια μιας τελετής.

«Εάν το ιρανικό καθεστώς κάνει τη δεύτερη επιλογή, θα ανακαλύψει πολύ σύντομα πως υπάρχουν στόχοι ακόμα πιο επώδυνοι από εκείνους που έχουμε ήδη πλήξει», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ