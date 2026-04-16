Η εφαρμογή ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου στα σύνορα φαίνεται πως φέρνει ήδη τα πρώτα σοβαρά σημάδια δυσλειτουργίας, με ταξιδιώτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης.

Ταξιδιώτες που περνούν από ευρωπαϊκά αεροδρόμια φέρεται να περιμένουν έως και τρεις ώρες στους συνοριακούς ελέγχους, εξαιτίας του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ (EES). Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe), επιβάτες σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν πολύωρες ουρές.

Ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του ACI, Olivier Jankovec, δήλωσε στους Financial Times ότι «η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες και ειδικά τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού θα είναι απλώς μη διαχειρίσιμη», επισημαίνοντας ότι ήδη παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής.

Το σύστημα EES τέθηκε σε πλήρη λειτουργία την Παρασκευή στις χώρες Σένγκεν και απαιτεί από επιβάτες εκτός ΕΕ, όπως οι Βρετανοί, να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία και βιομετρικά δεδομένα κατά τον έλεγχο. Αν και εφαρμόζεται σταδιακά από τον Οκτώβριο, έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα: την Κυριακή, περισσότεροι από 100 επιβάτες δεν πρόλαβαν να επιβιβαστούν σε πτήση από το Μιλάνο προς το Μάντσεστερ λόγω καθυστερήσεων στους ελέγχους διαβατηρίων.

Εκπρόσωποι αεροδρομίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκαν για να εξετάσουν την κατάσταση, με το ACI να ζητά μεγαλύτερη ευελιξία, ακόμη και τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής του συστήματος σε περιπτώσεις υπερβολικών καθυστερήσεων.

Από την πλευρά της, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι το σύστημα «λειτουργεί πολύ καλά» στην πλειονότητα των κρατών-μελών, σημειώνοντας ότι η μέση διάρκεια καταχώρησης είναι περίπου 70 δευτερόλεπτα, αν και το ACI εκτιμά ότι μπορεί να φτάσει έως και τα πέντε λεπτά. Παρά τα επιμέρους τεχνικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, η Επιτροπή τονίζει ότι η ευθύνη για την ομαλή εφαρμογή ανήκει στα ίδια τα κράτη-μέλη.