Ερντογάν: Η Τουρκία εργάζεται προς την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν

Ο Ερντογάν είπε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο πλήττουν τις ελπίδες για ειρήνη και πρόσθεσε ότι η ευκαιρία που δημιουργήθηκε με την εκεχειρία δεν θα πρέπει να πάει χαμένη.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η Άγκυρα εργάζεται προς την κατεύθυνση της παράτασης της εκεχειρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, της αποκλιμάκωσης και της διασφάλισης της συνέχισης των συνομιλιών και πρόσθεσε ότι η Τουρκία αισιοδοξεί για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων παρά τα εμπόδια.

Η Τουρκία, γείτονας του Ιράν, βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τη διαμεσολαβήτρια χώρα Πακιστάν. Έχει επανειλημμένως κάνει έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο χαρακτηρίζει αδικαιολόγητο.

Μιλώντας με βουλευτές στο κοινοβούλιο ο Ερντογάν είπε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο πλήττουν τις ελπίδες για ειρήνη και πρόσθεσε ότι η ευκαιρία που δημιουργήθηκε με την εκεχειρία δεν θα πρέπει να πάει χαμένη.

«Οι δηλώσεις των εμπλεκόμενων πλευρών δείχνουν ότι, ενώ το διαπραγματευτικό τραπέζι δεν έχει ανατραπεί, (οι συνομιλίες) έχουν συναντήσει εμπόδιο στον δρόμο τους αναφορικά με το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος», είπε ο Τούρκος πρόεδρος προσθέτοντας ότι (οι εντάσεις) αναζωπυρώθηκαν με αφορμή το Στενό του Ορμούζ.

«Μεταφέρουμε τις απαραίτητες προτάσεις και παίρνουμε πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης, την παράταση της εκεχειρίας και τη συνέχιση των συνομιλιών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση με σφιγμένες γροθιές», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι σύντομα και να καταλήξουν σε συμφωνία μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις το σαββατοκύριακο στο Πακιστάν, ενώ είπε στον κόσμο να παρακολουθήσει δύο «φανταστικές ημέρες».

Τουρκική διπλωματική πηγή έχει δηλώσει ότι οι υπουργοί Εξωτερικών από την Τουρκία, το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο θα συναντηθούν στο περιθώριο διπλωματικού φόρουμ στη νότια επαρχία Αττάλεια της Τουρκίας το σαββατοκύριακο.

Σε αυτήν πρόκειται να συμμετάσχει και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Πιθανόν να υπάρξουν δυσκολίες και περίπλοκα ζητήματα που θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να επιλυθούν, αλλά όταν το επίκεντρο είναι στα οφέλη της ειρήνης και αναλαμβάνεται δράση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η πλειονότητά τους μπορεί να επιλυθεί», κατέληξε ο Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ