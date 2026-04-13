Γκουτέρες: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη Μέση Ανατολή»

Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε δήλωση του τόνισε ότι, ύστερα από εβδομάδες πολεμικών επιχειρήσεων και σοβαρής ανθρωπιστικής επιβάρυνσης στη Μέση Ανατολή, «είναι σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην τρέχουσα σύγκρουση», υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση της διπλωματικής οδού αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική προοπτική αποκλιμάκωσης.

Στη δήλωση που ανέγνωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, στη Ν. Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι, παρότι «δεν επιτεύχθηκε συμφωνία» στις συνομιλίες που φιλοξενήθηκαν από το Πακιστάν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, «οι ίδιες οι συζητήσεις ανέδειξαν τη σοβαρότητα της εμπλοκής των δύο πλευρών» και συνιστούν «θετικό και ουσιαστικό βήμα προς την ανανέωση του διαλόγου».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, λόγω των «βαθιά ριζωμένων διαφορών», μια συμφωνία «δεν μπορεί να επιτευχθεί εν μία νυκτί» και κάλεσε οι συνομιλίες «να συνεχισθούν με εποικοδομητικό τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διατήρηση της εκεχειρίας, με τον Γενικό Γραμματέα να προειδοποιεί ότι «η κατάπαυση του πυρός πρέπει να διατηρηθεί απολύτως» και ότι «όλες οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν».

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τους διαμεσολαβητές, αναφέροντας ονομαστικά το Πακιστάν, που φιλοξένησε τις συνομιλίες, καθώς και τη Σ. Αραβία, την Αίγυπτο και την Τουρκία, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειές τους παραμένουν κρίσιμες και καλώντας τη διεθνή κοινότητα «να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές».

Σε σχέση με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι «όλα τα μέρη της σύγκρουσης οφείλουν να σέβονται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Όπως ανέφερε, περίπου «20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί εξαιτίας της σύγκρουσης» και παραμένουν «αποκλεισμένοι επί πλοίων, αντιμετωπίζοντας καθημερινά αυξανόμενες δυσχέρειες».

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί επίσης ότι οι διαταραχές στο θαλάσσιο εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ «έχουν ήδη άμεσες επιπτώσεις πολύ πέραν της περιοχής», προκαλώντας «αυξημένη παγκόσμια οικονομική ευθραυστότητα και ανασφάλεια σε πολλούς τομείς».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια, καθώς οι διαταραχές στην προμήθεια λιπασμάτων και πρώτων υλών «επιδεινώνουν περαιτέρω την επισιτιστική ανασφάλεια για εκατομμύρια ευάλωτους ανθρώπους», ενώ προσθέτουν πίεση στο κόστος ζωής λόγω επιπτώσεων «στα καύσιμα, στις μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου Υπηρεσιών Έργων των Ηνωμένων Εθνών Χόρχε Μορέιρα ντα Σίλβα, σε συνεργασία με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, συνεχίζει «εντατικές επαφές» για τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή ενεργοποίηση του μηχανισμού που είχε ανακοινωθεί για τα Στενά του Ορμούζ στις 27 Μαρτίου.

Επίσης, ο προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα Ζαν Αρνό παραμένει «ενεργά παρών στην περιοχή», συνεχίζοντας στενές διαβουλεύσεις με βασικούς συνομιλητές και επαφές που αποσκοπούν, όπως σημειώνεται, στη στήριξη «μιας συνολικής και διαρκούς συμφωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ