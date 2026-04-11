Ουκρανία: Υποδοχή 175 αιχμαλώτων πολέμου και επτά αμάχων από τη Ρωσία, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι

Newsroom
Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες υπερασπίστηκαν την χώρα τους σε διαφορετικά μέτωπα από την ανατολή μέχρι το νότο, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς κρατούνταν στη Ρωσία από το 2022.

Η Ουκρανία υποδέχτηκε 175 οπλίτες της και επτά αμάχους που απελευθέρωσε η Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

