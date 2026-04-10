Κορυφώνεται η πασχαλινή έξοδος - Σε επιφυλακή Λιμενικό και Τροχαία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα λιμάνια της Αττικής, με την ακτοπλοϊκή κίνηση να παραμένει αυξημένη και τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την κορύφωση της προηγούμενης ημέρας.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 16 απόπλοι πλοίων, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να διαμορφώνεται σε 12.338 αναχωρήσεις επιβατών, σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων. Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν συνολικά 38 αναχωρήσεις πλοίων, εκ των οποίων οι 23 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και οι 15 με υδροπτέρυγα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 5.690 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, ενώ επιπλέον εκτελούνται τέσσερα δρομολόγια προς το Μαρμάρι. Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα αναχωρήσεις, με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε περίπου 2.200 άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντονης κινητικότητας που καταγράφηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν κορυφώθηκε η πασχαλινή έξοδος.

Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 20 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.551 επιβάτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 23 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 14 με υδροπτέρυγα, μεταφέροντας 9.793 ταξιδιώτες.

Αντίστοιχα, από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 11 αναχωρήσεις με 9.228 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δρομολογίων προς το Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια με συνολικά 2.587 αναχωρήσεις επιβατών.

Αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο

Αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο εθνικά δίκτυα, Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών- Λαμίας, κυρίως όμως στην Αθηνών - Κορίνθου καθώς φεύγει από την Αττική το τελευταίο μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Πάσχα.

Ειδικότερα, στην Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση ξεκινάει λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας και συνεχίζει έως το ύψος των Μεγάρων ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και από την Κινέτα έως τους Αγίους Θεοδώρους.

Επίσης με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Δάσους Χαϊδαρίου έως τα διυλιστήρια καθώς και στην Αττική οδό από Ασπρόπυργο έως Μαγούλα.

Αντίθετα ομαλά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου οι παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις λίγο πριν τα διόδια Αφιδνών.

Από την Τροχαία εκτιμάται ότι τις επόμενες ώρες θα κορυφωθεί η έξοδος και θα αρχίσει να εκτονώνεται τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Από νωρίς το πρωί όλη η δύναμη της Τροχαίας είναι επί ποδός για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους δρόμους. Συγκεκριμένα, περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων η ΕΛΑΣ έχει λάβει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας που περιλαμβάνουν:

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων δραστηριοποιούνται σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων σε παραβάσεις όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

υπερβολική ταχύτητα,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας,

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

φθαρμένα ελαστικά και

αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Χθες, Μεγάλη Πέμπτη, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 120.999 αυτοκίνητα 70.277 από την Αθηνών- Κορίνθου και 50.722 από την Αθηνών - Λαμίας.

Με πληρότητες που αγγίζουν το 100% οι αναχωρήσεις από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων

Με πληρότητες που αγγίζουν το 100% αναχωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων.

Τόσο χθες, Μεγάλη Πέμπτη, όσο και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, «φέτος η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, με τα λεωφορεία να αναχωρούν με πληρότητες στο 100% και από τους δυο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια. Χθες, είχαν προστεθεί 150 έξτρα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού, πέραν των 250 που είναι σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 50 έξτρα δρομολόγια. H κίνηση σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια από τον σταθμό των Λιοσίων είναι αυξημένη περίπου 10%.»

Οι προορισμοί με αυξημένη κίνηση είναι η Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία και η Θεσσαλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ