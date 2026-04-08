Χέγκσεθ: Αν το Ιράν δεν παραδώσει το ουράνιο του οι ΗΠΑ θα το πάρουν με κάθε μέσο

Οι ΗΠΑ κατήγαγαν αποφασιστική στρατιωτική νίκη κατά του Ιράν και το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι λειτουργικά κατεστραμμένο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε σήμερα το Ιράν ότι αν δεν παραδώσει το ουράνιό του, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να το πάρουν.

«Γνωρίζουμε τι διαθέτουν και θα το παραδώσουν και θα το αποκτήσουμε, αν έχουμε ανάγκη να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε με κάθε αναγκαίο μέσο», είπε ο Αμερικανός υπουργός σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Χέγκσεθ σημειώσε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά αλλά οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν θα τηρήσει την εκεχειρία.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν» το οποίο δεν μπορεί πλέον να κατασκευάζει πυραύλους, ρουκέτες, εκτοξευτές ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη επειδή τα εργοστάσιά του «ισοπεδώθηκαν».

«Η επιχείρηση Επική Οργή ήταν μια ιστορική και συντριπτική νίκη στο πεδίο της μάχης», υποστήριξε, αφού «αποδεκατίστηκαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν και τις καταστήσαμε ανίκανες για μάχη, για τα επόμενα χρόνια».

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ εκμηδένισαν την ικανότητα του Ιράν να ανακατασκευάζει τις αμυντικές δυνατότητές του «για τα επόμενα χρόνια».

«Επιτεθήκαμε, μαζί με τους εταίρους μας, περίπου στο 90% των εργοστασίων» όπλων, μεταξύ των οποίων ήταν «όλα τα εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών δρόνων Shahed» καθώς και «όλα τα εργοστάσια που κατασκευάζουν τα συστήματα πλοήγησης» αυτών των δρόνων, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Κέιν, το Ιράν «θα χρειαστεί χρόνια για να ξαναφτιάξει πολεμικά πλοία επιφανείας» ενώ παράλληλα έχει πληγεί «περίπου το 80% της πυρηνικής βιομηχανικής βάσης», δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι, αν δεν είχε αποφασιστεί κατάπαυση του πυρός, οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να πλήξουν «μια σειρά στόχων», όπως «γέφυρες και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού», χαρακτηρίζοντας «νόμιμους» αυτούς τους στόχους.

Ο Κέιν σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού και είναι διατεθειμένες να ξαναρχίσουν τη μάχη εάν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός.

«Να είμαστε σαφείς, η κατάπαυση του πυρός είναι μια παύση και οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες, εάν τους δοθεί εντολή ή εάν κληθούν, να ξαναρχίσουν τις επιχειρήσεις με την ίδια ταχύτητα και ακρίβεια που επιδείξαμε τις τελευταίες 38 ημέρες», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ