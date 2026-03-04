Η Vodafone στηρίζει έμπρακτα τους συνδρομητές της στις χώρες της Μέσης Ανατολής

Δωρεάν υπηρεσίες στους συνδρομητές της, που βρίσκονται στις χώρες της Μέσης Ανατολής παρέχει η Vodafone.

Δωρεάν υπηρεσίες στους συνδρομητές της, που βρίσκονται στις χώρες της Μέσης Ανατολής, παρέχει η Vodafone καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη σύνδεσή τους με τους οικείους τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της, για όλους τους ιδιώτες και επαγγελματίες συνδρομητές συμβολαίου κινητής που βρίσκονται σε Ιράν, Κουβέιτ, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρέχεται δωρεάν η υπηρεσία περιαγωγής/roaming (ομιλία, sms, data) για διάστημα 15 ημερών, έως και τις 19 Μαρτίου 2026.

Για τους πελάτες καρτοκινητής, διατίθενται 500 δωρεάν λεπτά ομιλίας για κλήσεις μεταξύ της χώρας στην οποία βρίσκονται και της Ελλάδας, καθώς και 5GB δεδομένων για διάστημα 15 ημερών.

Παράλληλα, οι συνδρομητές Vodafone που βρίσκονται στην Ελλάδα θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν και χωρίς περιορισμό διεθνείς κλήσεις σε σταθερά και κινητά δίκτυα προς τις χώρες αυτές, προκειμένου να παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με τους οικείους τους.

Τέλος, η Vodafone αναστέλλει έως και τις 19 Μαρτίου 2026 τις εισπρακτικές ενέργειες που αφορούν σε φραγή εισερχόμενων ή/και εξερχόμενων κλήσεων για τους συνδρομητές που επηρεάζονται.