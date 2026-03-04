Ανδρουλάκης: «Καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε στη Βουλή πως η χώρα δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή- Σύμφωνο το ΠΑΣΟΚ στην επιστολική ψήφο, εκτός τριών περιφερειών αποδήμων

Από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέστησε σαφή τη θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πώς «η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί στην προστασία του Ελληνισμού και ιδίως του Κυπριακού Ελληνισμού, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη και πως δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής μας στον πόλεμο που διεξάγουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με το Ιράν. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι καμία πολεμική επιχείρηση δεν μπορεί να ξεκινήσει από τις βάσεις που είναι στην Ελλάδα».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η επικίνδυνη κλιμάκωση προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς ενισχύεται ο κίνδυνος μιας γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης με σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα. Επισήμανε ότι το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν έχει διαχρονικά συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής και έχει καταπιέσει συστηματικά τον ίδιο τον ιρανικό λαό, ωστόσο τόνισε ότι «η "προληπτική" στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συνιστά ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η χώρα μας είναι παράγοντας σταθερότητας, γι' αυτό πρέπει πάντα να είναι προσηλωμένη στο γράμμα και το πνεύμα των κανόνων της διεθνούς νομιμότητας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής διερωτήθηκε «που είναι όμως η Ευρώπη στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης, αλλά και εμείς ως μη μόνιμο μέλος του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ, τι πρωτοβουλίες είμαστε έτοιμοι να πάρουμε;» και τόνισε ότι η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία, τη συνεννόηση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα μας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του «καθώς επιβεβαιώθηκε η άποψη μας ότι είναι επικίνδυνη η υψηλή εξάρτηση της χώρας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα».

Για την επιστολική ψήφο που προβλέπεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι είναι «θετική η συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στη δημοκρατική διαδικασία. Είναι εθνική υποχρέωση. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Είναι συνταγματική επιταγή».

«Εμείς λέμε:

-Ναι στη διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού.

-Ναι στην επιστολική ψήφο με ισχυρές εγγυήσεις.

-Ναι σε ουσιαστική εκπροσώπηση. Αλλά όχι:

- σε πρόχειρες τριεδρικές λύσεις,

- σε παγκόσμιες περιφέρειες χωρίς λογοδοσία,

- σε μονομερή νομοθέτηση,

- σε θεσμικούς πειραματισμούς.

Γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τις προβληματικές διατάξεις και να επιστρέψει εκεί όπου το ίδιο το Σύνταγμα μας καλεί: Στη σοβαρή θεσμική μεταρρύθμιση προς όφελος της Δημοκρατίας και του Ελληνισμού», ξεκαθάρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Υπενθύμισε ότι από την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, ο συνταγματικός νομοθέτης επέβαλε υπερπλειοψηφία 200 βουλευτών για τη ρύθμιση του τρόπου άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εκτός Επικρατείας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε τα σοβαρά ζητήματα, αξιοπιστίας μητρώων, προστασίας προσωπικών δεδομένων και του τρόπου ταυτοποίησης, που έθεσαν οι φορείς αφήνοντας αιχμές πως η ΝΔ βαρύνεται με την υπόθεση διαρροής στοιχείων αποδήμων κι έτσι έχει ήδη κλονίσει την εμπιστοσύνη των ίδιων των εκλογέων.

«Τι επιδιώκετε; Μια "παγκόσμια Β΄Αθήνας"; Bουλευτές αποδήμων που θα μπορούν να εκλεγούν μόνο αν είναι διάσημοι ή οικονομικά πανίσχυροι; Αυτό δεν είναι διεύρυνση της δημοκρατίας. Είναι θεσμική επικύρωση της δύναμης του χρήματος και της μιντιακής ισχύος επί της Πολιτικής.

Μεγιστάνες που εξαγοράζουν μερίδιο στην πολιτική εξουσία, αντί η πολιτική εξουσία να βάζει όρια στη συγκέντρωση πλούτου και επιρροής. Αυτό συνιστά τη νούμερο ένα απειλή για τις φιλελεύθερες δημοκρατίες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ζήτησε εξηγήσεις για απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία επικοινωνίας για προβολή της ψήφου στους αποδήμους.

Εξέφρασε επίσης ενστάσεις για την ισότητα της ψήφου, προειδοποιώντας πώς η ρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση ενδέχεται να αμφισβητηθεί δικαστικά μετά τις εκλογές. «Παίζετε μικροπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των αποδήμων και εις βάρος της ομαλής θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας. Δεν σας ενδιαφέρει να οικοδομήσετε συναινέσεις, παρά μόνο να γκρεμίσετε γέφυρες συνεννόησης ακόμα και σε ζητήματα που προσφέρονται για διακομματική αποδοχή. Τέτοιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις απαιτείται να συνοδεύονται από διαφάνεια και λογοδοσία και όχι να γίνονται αντικείμενο πελατειακών πρακτικών», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε δικαίωση όλων όσων ήταν εξ αρχής απέναντι στη Χρυσή Αυγή την καταδικαστική απόφαση του Εφετείου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκλεισε την ομιλία του απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι επέλεξε να κάνει χρήση του δικαιώματος στη σιωπή, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων και πως δεν βρήκε μια λέξη για την καταδίκη τεσσάρων προσώπων για την παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού σε βάρος υπουργών του, δημοσιογράφων, ανώτατων δικαστικών και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. «Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι έτοιμο και κατατίθεται τώρα στον πρόεδρο της Βουλής και σας την αφήνω στα Πρακτικά για να την μελετήσετε. Έχετε λοιπόν μια ευκαιρία να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Να αποδείξετε ότι δεν είστε εσείς και ο κ. Δημητριάδης οι ενορχηστρωτές πίσω από την παράνομη παρακολούθηση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, του μισού υπουργικού συμβουλίου και των πολιτικών σας αντιπάλων», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ