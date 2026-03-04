Σόλομον (Goldman Sachs): Θέλουμε «μερικές εβδομάδες» για να δούμε τις επιπτώσεις του πολέμου

«Εξετάζω την αντίδραση της αγοράς και στην πραγματικότητα εκπλήσσομαι που ήταν πιο καλοήθης δεδομένου του μεγέθους των εντάσεων» υπογράμμισε ο CEO της GS.

Έκπληκτος από τη ψύχραιμη αντίδραση της Wall Street σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, εκτιμώντας ότι μπορεί να χρειαστούν «μερικές εβδομάδες» για να αφομοιώσουν οι επενδυτές πλήρως τις επιπτώσεις.

«Εξετάζω την αντίδραση της αγοράς και στην πραγματικότητα εκπλήσσομαι που ήταν πιο καλοήθης δεδομένου του μεγέθους των εντάσεων» υπογράμμισε ο CEO της GS σε ομιλία του σε μια επιχειρηματική σύνοδο κορυφής στο Σίδνεϊ σύμφωνα με το Reuters.

Ο Σόλομον πρόσθεσε ότι οι αγορές τείνουν να αντιδρούν με συγκρατημένο τρόπο στα γεωπολιτικά γεγονότα, εκτός εάν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. «Υπάρχει μια σωρευτική επίδραση όλων όσων συμβαίνουν και μια πολύ πιο σκληρή αντίδραση. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο», διαπίστωσε.

«Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε εικασίες επειδή υπάρχουν τόσα πολλά που είναι άγνωστα σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να αφομοιώσουν οι αγορές πραγματικά τις επιπτώσεις των όσων έχουν συμβεί τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, και δεν μπορώ να κάνω εικασίες για το πώς θα εξελιχθεί αυτό», συμπλήρωσε.

«Ας αφήσουμε στην άκρη ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια συμβολή ισχυρών μακροοικονομικών παραγόντων που καθιστούν την πορεία οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, νομίζω, αρκετά συναρπαστική. Υπάρχει σίγουρα μια λογική πιθανότητα φέτος η οικονομία των ΗΠΑ να είναι λίγο ζεστή. Και με αυτό, είναι πιθανό ο πληθωρισμός να καταλήξει να είναι ελαφρώς υψηλότερος από τις προσδοκίες; Ναι» επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη θα διαταράξει την αγορά εργασίας βραχυπρόθεσμα, ιδίως στα γραφεία, αλλά δεν θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμο «κενό δουλειών».

«Οι άμεσες επιπτώσεις στους υπαλλήλους της Goldman Sachs θα είναι περίπλοκες», κατέληξε.