Κίνα: Άρχισαν τα «Δύο Συνέδρια», το μεγάλο ετήσιο πολιτικό γεγονός της χώρας

Άρχισαν σήμερα στην Κίνα τα «Δύο Συνέδρια», όπου θα παρουσιαστούν οι στόχοι για την ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως.

Άρχισε σήμερα στην Κίνα το μεγάλο ετήσιο πολιτικό γεγονός της χώρας, τα λεγόμενα «Δύο Συνέδρια», κατά τα οποία θα παρουσιαστούν οι στόχοι για την ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως, όπως και ο αμυντικός προϋπολογισμός, σε ένα ευαίσθητο εσωτερικό και διεθνές πλαίσιο.

Χιλιάδες κοινοβουλευτικοί και εκπρόσωποι από όλη τη χώρα συναντώνται για μια εβδομάδα στο Πεκίνο υπό την εποπτεία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ γι' αυτό το μεγάλο πολιτικό γεγονός, το οποίο έχει σχεδιαστεί σχολαστικά και χαίρει μεγάλης κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης. Στη διάρκειά του η κομμουνιστική ηγεσία θα χαράξει την πορεία για την επόμενη χρονιά, αλλά και για τις πέντε επόμενες.

Οι αρχές δεν άφησαν καμία ένδειξη ότι ο πόλεμος που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να έχει κάποιον αντίκτυπο σε αυτό το εσωτερικό πολιτικό γεγονός που προετοιμάζεται για καιρό.

Οι ειδικοί αναμένουν ότι τα «Δύο Συνέδρια» θα επιβεβαιώσουν την πορεία που έχει καθοριστεί από τον πρόεδρο Σι.

Η προσοχή τους θα βρίσκεται στραμμένη στο Μέγαρο του Λαού για την παραμικρή ενδεχόμενη ένδειξη αλλαγής πολιτικής, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο προσώπων. Καθώς πλησίαζε η διεξαγωγή των «Δύο Συνεδρίων» συνεχίστηκαν οι αποπομπές προσώπων, συμπεριλαμβανομένων στρατηγών. Ο πρόεδρος Σι διεξάγει αυστηρή εκστρατεία κατά της διαφθοράς μετά την άνοδό του στην εξουσία το 2012.

Η πρωτεύουσα, όπου το πρωί είχε πέσει χιόνι, έχει τεθεί υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, ενώ έχει απαγορευτεί τελείως η πτήση drones σε αυτή.

Τα «Δύο Συνέδρια» άρχισαν σήμερα γύρω στις 15:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδος) με το συνέδριο της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης (CPPCC), όργανο του οποίου ο ρόλος είναι κυρίως να κάνει πολιτικές εισηγήσεις στους κοινοβουλευτικούς, ενώ αύριο, Πέμπτη, ξεκινάει τις εργασίες του το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο (NPC).

Δύο υψηλόβαθμοι Κινέζοι αξιωματούχοι απουσίαζαν σήμερα από τις τάξεις της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης, μετέδωσε το Reuters.

O Τζανγκ Γιουσία, ο πλέον υψηλόβαθμος στρατηγός της Κίνας, δεν βρισκόταν μεταξύ των 23 μελών του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατά την έναρξη της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters. Ούτε ο Μα Σινγκρούι, που ήταν προηγουμένως ο ανώτατος αξιωματούχος του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στη δυτική κινεζική περιφέρεια Σιντζιάνγκ, πρόσθεσε το Reuters.

Ο Τζανγκ, επίσης αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC), τέθηκε υπό έρευνα τον Ιανουάριο. Ο Μα δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τον Οκτώβριο, όπως επισήμανε το Reuters.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ θα παρουσιάσει την έκθεση για την κυβερνητική δραστηριότητα. Αναμένεται να δηλώσει τον στόχο για την ανάπτυξη (5% επιτεύχθηκε επισήμως στα τέλη του 2025). Η Κίνα αντιπροσωπεύει μόνη της το ένα τρίτο της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Οι ειδικοί προβλέπουν έναν στόχο μεταξύ 4,5 και 5%.

Η Κίνα αναμένεται την ίδια ημέρα να ανακοινώσει τον ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό της, απέναντι σε πολλαπλές προκλήσεις στρατηγικής σημασίας (εντάσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα, Ταϊβάν κτλ). Οι ειδικοί αναμένουν αύξηση παρόμοια με αυτήν των προηγούμενων (λίγο πάνω από 7% από το 2022).

Επίσης κατά τη συνεδρίαση θα υιοθετηθεί το πενταετές σχέδιο 2026-2030, που αφορά την οικονομία, την τεχνολογία, την άμυνα ή ακόμη τη δημογραφία.

Οι βασικές γραμμές χαράχτηκαν τον Οκτώβριο από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε ένα έγγραφο πλαίσιο που υπόσχεται διπλάσια προσπάθεια υπέρ των αναδυόμενων υψηλών τεχνολογιών για τη μεταμόρφωση της βιομηχανίας και την εξασφάλιση ισχυρής ανάπτυξης.

Αυτό σημειώνει την ανάγκη τόνωσης της εσωτερικής κατανάλωσης, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις εξαγωγές.

Παρά τον σκληρό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ το 2025 πριν από εύθραυστη εκεχειρία που συνήφθη τον Οκτώβριο, η Κίνα κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ σχεδόν 1,2 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον προβλέπεται να ξαναρχίσουν τις εμπορικές συνομιλίες τις προσεχείς εβδομάδες και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στην Κίνα στις αρχές Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ