Μακρόν: Θα ζητήσει ενεργοποίηση του ACI κατά των ΗΠΑ - Έκτακτη συνεδρίαση της ΕΕ στις Βρυξέλλες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ζητήσει την ενεργοποίηση του μέσου κατά του εξαναγκασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACI), μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες λόγω της Γροιλανδίας.

Ο Μακρόν, ο οποίος το Σάββατο χαρακτήρισε την απειλή επιβολής δασμών «απαράδεκτη», βρισκόταν σε επικοινωνία με Ευρωπαίους ομολόγους του και θα υποβάλει το σχετικό αίτημα εκ μέρους της Γαλλίας, σύμφωνα με πρόσωπο κοντά στον πρόεδρο που ζήτησε απ' το Reuters να διατηρηθεί η ανωνυμία του για να τηρηθούν οι κυβερνητικοί κανόνες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 10% σε αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απείλησε να αυξήσει τον δασμό στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν και έως ότου «επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας».

Οι εθνικοί πρέσβεις της ΕΕ θα συναντηθούν την Κυριακή για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα του μπλοκ, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Το μέσο κατά του εξαναγκασμού της ΕΕ αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο αντιποίνων της Ένωσης. Αν και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, το ACI σχεδιάστηκε κυρίως ως αποτρεπτικό μέσο και, εφόσον χρειαστεί, για την αντιμετώπιση σκόπιμων εξαναγκαστικών ενεργειών από τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν εμπορικά μέτρα για να ασκήσουν πίεση στις πολιτικές επιλογές της ΕΕ ή των κρατών-μελών της.

Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δασμούς, νέους φόρους στις τεχνολογικές εταιρείες ή στοχευμένους περιορισμούς στις επενδύσεις εντός της ΕΕ. Θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα της ευρωπαϊκής αγοράς ή τον αποκλεισμό εταιρειών από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τη σκέψη του Μακρόν, το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλει δασμούς λόγω της Γροιλανδίας θέτει υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα της εμπορικής συμφωνίας που σφραγίστηκε πέρυσι μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Η συμφωνία αυτή έχει ήδη τεθεί εν μέρει σε εφαρμογή, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πλέον είναι πιθανό να αναστείλει την επικύρωσή της.

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images

